В ВР предлагают отсрочку от мобилизации за поселение беженцев: детали

В Украине предлагают отсрочку от мобилизации для владельцев жилья, безвозмездно приютивших по меньшей мере двух внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Соответствующий законопроект №14037 зарегистрировал народный депутат Георгий Мазурашу.
Отсрочку от мобилизации предлагают в ВР за поселение ВПЛ. Фото из открытых источников
Георгий Мазурашу в пояснительной записке к законопроекту отметил, что по состоянию на июнь 2025 года в Украине официально зарегистрировано 4,59 млн ВПЛ. Как указано в документе, почти половина из них испытывают серьезные трудности с жильем. При этом государство обеспечивает временным жильем лишь незначительную часть переселенцев, ведь доступно примерно 75 тысяч мест, тогда как потребности в разы больше.
Как следствие, Мазурашу предлагает создать официальную отсрочку от мобилизации для граждан, которые бесплатно предоставляют жилье переселенцам.
Также законопроект предусматривает другие детали, в частности, ряд механизмов для предотвращения мошенничества. В нем предлагается уточнение порядка проверки оснований для отсрочки, а также запрет территориальным центрам комплектования и социальной поддержки призывать граждан, имеющих подтверждающие документы. Кроме того, предлагается обязать ТЦК в случае отказа в письменном виде объяснять причины и предоставлять перечень документов, необходимых для оформления отсрочки.
По мнению Георгия Мазурашу, принятие этого законопроекта будет иметь двойной эффект, ведь поможет решить жилищные проблемы значительной части переселенцев и уменьшит риски коррупционных злоупотреблений в системе мобилизации.
