В ВР предлагают отсрочку от мобилизации за поселение беженцев: детали

В Украине предлагают отсрочку от мобилизации для владельцев жилья, безвозмездно приютивших по меньшей мере двух внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Соответствующий законопроект №14037 зарегистрировал народный депутат Георгий Мазурашу.

Отсрочку от мобилизации предлагают в ВР за поселение ВПЛ. Фото из открытых источников

Георгий Мазурашу в пояснительной записке к законопроекту отметил, что по состоянию на июнь 2025 года в Украине официально зарегистрировано 4,59 млн ВПЛ. Как указано в документе, почти половина из них испытывают серьезные трудности с жильем. При этом государство обеспечивает временным жильем лишь незначительную часть переселенцев, ведь доступно примерно 75 тысяч мест, тогда как потребности в разы больше.

Как следствие, Мазурашу предлагает создать официальную отсрочку от мобилизации для граждан, которые бесплатно предоставляют жилье переселенцам.

"Если военнообязанные предоставляют имеющееся жилье на бесплатной основе для постоянного или временного проживания двум или более гражданам Украины со статусом внутри перемещенных лиц, таким гражданам предоставить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации", — говорится в пояснительной записке.

Также законопроект предусматривает другие детали, в частности, ряд механизмов для предотвращения мошенничества. В нем предлагается уточнение порядка проверки оснований для отсрочки, а также запрет территориальным центрам комплектования и социальной поддержки призывать граждан, имеющих подтверждающие документы. Кроме того, предлагается обязать ТЦК в случае отказа в письменном виде объяснять причины и предоставлять перечень документов, необходимых для оформления отсрочки.

По мнению Георгия Мазурашу, принятие этого законопроекта будет иметь двойной эффект, ведь поможет решить жилищные проблемы значительной части переселенцев и уменьшит риски коррупционных злоупотреблений в системе мобилизации.

