В ВР откровенно рассказали «посыпался ли фронт», и что имел в виду генерал Марченко

Народный депутат Роман Костенко в эфире Радио НВ прокомментировал заявление генерала Дмитрия Марченко о том, что фронт якобы посыпался. Как отметил политик, он хорошо знает генерала Марченко с тех пор, когда с ним служил вместе в 79-й бригаде. По его словам, Марченко является авторитетным и грамотным командиром.

Роман Костенко

Что касается высказывания Марченко о том, что "фронт посыпался", то Костенко предположил, что его слова можно трактовать по-разному.

"Действительно, мы сейчас теряем территорию, и мы видим, что мы не можем остановить врага. Это он имел в виду относительно "фронт посыпался". Для меня лично, я так воспринимаю: "фронт посыпался" — это когда противник стремительно врезается на десятки километров в нашу оборону. Например, будь он уже в Харьковской области, глубоко — в Днепропетровской, это называется фронт посыпался; когда колонны противника заходят и создают ячейки для охвата наших группировок", — отметил Костенко.

При этом он признал, что сегодня Силы обороны действительно теряют территории, и враг имеет тактический успех. Возможно, говорит Костенко, это свидетельствует о нестабильности обороны, что позволяет противнику продвигаться.

Если это все комплексно собрать, то можно применить этот термин. Но я бы его лично не применял сейчас к этой ситуации, которая есть", — отметил нардеп.

Однако, добавил он, ситуация остается сложной и враг продолжает наступление. Это и привело к таким оценкам со стороны генерала Марченко, подытожил Костенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинский военный генерал-майор ВСУ, руководивший обороной Николаева в начале полномасштабного вторжения Дмитрий Марченко заявил, что "фронт у нас посыпался". По его словам, в скором времени россияне полностью захватят Селидово и получат выход на Покровск.



