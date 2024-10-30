В ВР откровенно рассказали «посыпался ли фронт», и что имел в виду генерал Марченко

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Ткачик Олеся
Народный депутат Роман Костенко в эфире Радио НВ прокомментировал заявление генерала Дмитрия Марченко о том, что фронт якобы посыпался. Как отметил политик, он хорошо знает генерала Марченко с тех пор, когда с ним служил вместе в 79-й бригаде. По его словам, Марченко является авторитетным и грамотным командиром.
Роман Костенко
Что касается высказывания Марченко о том, что "фронт посыпался", то Костенко предположил, что его слова можно трактовать по-разному.
При этом он признал, что сегодня Силы обороны действительно теряют территории, и враг имеет тактический успех. Возможно, говорит Костенко, это свидетельствует о нестабильности обороны, что позволяет противнику продвигаться.
Однако, добавил он, ситуация остается сложной и враг продолжает наступление. Это и привело к таким оценкам со стороны генерала Марченко, подытожил Костенко.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинский военный генерал-майор ВСУ, руководивший обороной Николаева в начале полномасштабного вторжения Дмитрий Марченко заявил, что "фронт у нас посыпался". По его словам, в скором времени россияне полностью захватят Селидово и получат выход на Покровск.
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