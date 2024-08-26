В ВР описали план, как заставить россиян угомониться и перестать мечтать о победе

Враг продолжает использовать тактику выжженной земли. Как отметил нардеп, военный Сергей Рудык, Вышгородская ГЭС, многоэтажка в Луцке, газокомпрессорные станции в 3-х областях, электроподстанции в 9-ти – все это объекты гражданской, не военной инфраструктуры.

Сергей Рудык

"На эту средневековую дикость должны бы мгновенно среагировать наши западные партнеры. Причем – четкими решениями по поддержке нас современным оружием и техникой, и, что не менее важно, с такой дальностью действия, чтобы их ощутили даже Курилы. Что же мы получили за последние сутки? Только беззубые заявления о "дальнейшей поддержке Украины" и "не оставим наедине". Извиняюсь, это так же "ни о чем", как и все заявления о "озабоченности", которые мы наслушались, начиная с 2014 года", — отметил Рудык.

Более того, добавляет нардеп, эту беззубость Запада кремлевский диктатор Владимир Путин активно использует все более десяти лет этой войны. Дошло до того, подчеркивает Рудык, что война уже стоит на пороге ЕС, русские проводят диверсии, сжигают предприятия, разрушают политические системы (фактически, цитирую западные СМИ) – в ответ только осуждение и надежда на дипломатическое решение.

Не думаю, что в ближайшей перспективе позиция Запада принципиально изменится. Но мы не должны рассчитываться кровью за такую договорительную позицию. Потому что нам нужно делать уже вчера", – отметил военный.

Первое и главное, говорит Рудык, смена приоритетов во внешней политике.

"Не скучные разговоры ни о чем в брюссельских кабинетах, а новые форматы работы с теми, кто реально видит риск, что российский сапог может ступить на их землю: Польша, страны Балтии, Финляндия, Румыния. Именно они, например, должны выступать как единое целое и требовать от НАТО решения об использовании ПВО этих стран для защиты нашего неба. Эта идея абсолютно реальна, ее на уровне заявлений поддерживала Варшава, но сейчас все "поговорили и забыли", — подчеркнул Рудык.

Второе, говорит нардеп, необходимо каждый день требовать от наших западных союзников общего и единого видения поддержки Украины в войне. Сейчас, по его словам, такого видения нет, а есть куча разных по содержанию заявлений – от почти политических пенсионеров до молодых и амбициозных, желающих "посветиться". Одни почти за ввод войск в Украину, а другие – "ни в коем случае", добавил политик.

"Совместный план поддержки в войне – это лучшая "красная линия" и лучший ответ Путину на их заявления о войне "до победы" и лучший способ усадить их за стол переговоров. И этот план должен сопровождаться четкими цифрами по танкам, ракетам, артиллерии, ПВО и всему прочему. Причем – на 3-5 лет вперед. Тогда и разговоров "о победе" и русском пафосе сразу станет в разы меньше", — заявил Рудык.

Третье, по его словам, отношения с мировыми "тяжеловесом" нужно строить тщательно и продуманно.

"Имею в виду недавний визит в Киев индийского премьера Нарендры Моди. Это один из ключевых мировых лидеров, который может очень больно надавить на Путина и его визит в Киев завершился фактически ничем. Я не учитываю несколько подписанных соглашений, одно из которых в сфере культуры (во время войны – реально цинично) и заявлений "ни о чем". Да, это был наш провал, уважаемые, и это нужно признавать", — добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после ракетного удара по Украине 26 августа Зеленский, не подбирая слова, обратился к Путину.



