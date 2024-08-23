Операцию в Курской области проводят Вооруженные силы Украины, а не российские добровольцы. Их сил недостаточно для эффективных боевых действий, поскольку российские добровольцы составляют максимум батальон, а этого слишком мало для масштабных операций, сообщил в эфире 24 канала нардеп, секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко. Именно поэтому, по его словам, Украина привлекла большие военные силы к операции в Курской области.

Бои в Курской области

Костенко подчеркнул, что в регионе присутствуют украинские бригады разных типов — от десантных до мотострелковых. К ним постепенно подходят резервы и военные продолжают укреплять позиции. Кроме того, операция имеет также политический аспект, достижение которого вряд ли было бы возможно при участии только российских добровольцев, добавил нардеп.

По его словам, Украина продемонстрировала готовность к решительным действиям ради национальных интересов. Несмотря на мысли о возможном ослаблении позиций государства, операция в Курщине опровергла такие предположения. Хотя говорить о переломном моменте еще рано, добавил Костенко, ведь боевые действия на территории России имеют немаловажное значение. Украина открыла широкий фронт на линии границы, остающейся незащищенной с российской стороны.

"Более 200 километров сложно защитить. Вообще России нужно иметь большое количество войск, а их нет. Они находятся на Востоке. Это наш показательный ход. Мы продемонстрировали, что готовы проводить операции на территории противника. Все считали, что это "красные линии" и читали ядерную стратегию Путина и Герасимова, но сейчас Украина идет против всех стратегий и преуспевает на этом направлении", — сказал Костенко.

По его мнению, создается впечатление, что Россия больше заинтересована в продолжении наступления в Донецкой и Луганской областях, чем в защите собственных территорий. Российские войска не желают ослаблять ситуацию на Покровском направлении, где враг активно проводит атаки, даже понеся значительные потери, добавил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин якобы уже придумал , как наказать Украину за операцию в Курской области.



