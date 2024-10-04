В ВР насторожили информацией о боях в Курской области: сколько войск стянул враг

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Ткачик Олеся
В Курской области происходят маневровые боевые действия, в то же время украинские силы удерживают инициативу по нескольким направлениям, рассказал в эфире "Эспрессо" народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.
Бои в Курской области
Нардеп отметил, что ситуация на фронте поменялась по сравнению с началом боевых действий в этом регионе.
Нардеп также добавил, что в районе реки Сейм российские войска пытаются удерживать свои позиции, в частности строят понтонные переправы, которые украинские силы систематически уничтожают.
По его словам, Силы обороны стремятся отрезать российские войска от возможности продвигаться в направлении Любимовки. При этом Костенко добавил, что нет явного преимущества на стороне ни одной из сторон и активность украинских наступательных действий снизилась по сравнению с начальным этапом. Однако в отдельных направлениях мы продолжаем удерживать инициативу, добавил Костенко.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатора Владимир Путин не может смириться с тем, что ВСУ захватили территории Курской области. Поэтому там сконцентрируются войска, которые должны попытаться вытеснить Силы обороны.
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