В Курской области происходят маневровые боевые действия, в то же время украинские силы удерживают инициативу по нескольким направлениям, рассказал в эфире "Эспрессо" народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

Бои в Курской области

Нардеп отметил, что ситуация на фронте поменялась по сравнению с началом боевых действий в этом регионе.

"Сейчас противник подтянул довольно серьезные свои силы, у него уже там более 40 тыс. личного состава. На первых порах там были малые силы армии РФ, поэтому мы могли продвигаться, оставляя противника у себя за спиной. Сейчас ситуация сложнее, потому что российские войска, кроме удерживающих оборону, на некоторых направлениях пытаются отвоевывать территории. Идет маневровая война, там даже нет сплошных линий обороны. И мы и противник предпринимаем попытки создать ситуацию, когда кто-то благодаря лучшему маневру окажется в выигрышной ситуации", — сообщил Костенко.

Нардеп также добавил, что в районе реки Сейм российские войска пытаются удерживать свои позиции, в частности строят понтонные переправы, которые украинские силы систематически уничтожают.

По его словам, Силы обороны стремятся отрезать российские войска от возможности продвигаться в направлении Любимовки. При этом Костенко добавил, что нет явного преимущества на стороне ни одной из сторон и активность украинских наступательных действий снизилась по сравнению с начальным этапом. Однако в отдельных направлениях мы продолжаем удерживать инициативу, добавил Костенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатора Владимир Путин не может смириться с тем, что ВСУ захватили территории Курской области. Поэтому там сконцентрируются войска, которые должны попытаться вытеснить Силы обороны.



