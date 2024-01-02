В Воздушных силах рассказали, сколько времени Россия готовится к массовому ракетному удару по Украине

Россия 2 января нанесла очередной массовый ракетный удар по Украине с привлечением нескольких типов ракет. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, сколько времени российская армия тратит на подготовку к подобным атакам.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото из открытых источников

Юрий Игнат отметил, что ракеты – это современное технологическое оружие, которое программируется и направляется на соответствующие цели несколько дней. Российские военные определяют маршрут, по какому направлению будет двигаться ракета, а также конечную цель удара.

"На подготовку 4 дня достаточно, если у них есть определенные шаблоны. Ракета программируется, забивается ее маршрут, где ее повернуть направо, где ее повернуть налево, а где опуститься и выйти на удар. Это технологическое изделие, оно программируется специалистами, поэтому думаю в у них есть возможности", – объяснил Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев24".

Спикер Воздушных сил рассказал, что оккупанты начинают использовать неприкосновенный запас вооружения для ударов по Украине. Последние ракетные атаки были в основном из ракет "X", тогда как "Калибры" Россия применяет реже.

Напомним, что Россия запустила 2 января по Украине около 100 ракет, большая часть из них была направлена на Киев и Харьков. Силы ПВО уничтожили 72 российские ракеты разного типа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на массовую ракетную атаку отреагировал посол Великобритании в Украине, пояснивший, как российские атаки влияют на украинцев. Впоследствии появилась реакция посла США, призывающая поддержать Украину, чтобы остановить Путина и его агрессию.

Также "Комментарии" писали о военном самолете РФ, сбросившем на российскую деревню ракету, которой должен был атаковать Украину.