В Воздушных силах рассказали об особенностях ракет AMRAAM, которые США закупят для Украины

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал об особенностях ракет AMRAAM, которые США закупят для Украины. Как передает портал "Комментарии", своим комментарием он поделился эфире общенационального телемарафона.

Ракета AMRAAM

Игнат рассказал, что речь идет об авиационных ракетах, которые являются одними из самых распространенных, которые страны НАТО используют в авиации.

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"Ракета класса "воздух-воздух", они есть разные, разная дальность поражения воздушных целей у этих ракет. Ракета с активной головкой самонаведения. Если НАТО взяло ее на вооружение как основную ракету класса "воздух-воздух", то соответственно, она стоит того", — отметил он.

Представитель добавил, что эти ракеты применяются не только с самолетов.

"Эти ракеты нам постоянно предоставляют для комплексов ЗРК NASAMS... Ракета с воздуха применяется на большую дальность, соответственно и не нужно тратить силы, энергию горючего для того, чтобы подняться в воздух, она запускается с воздушной платформы, поэтому может пролететь больше", — рассказал Игнат и добавил, что с наземной установки дальность поражения не такая высокая.

Он отметил, что ракеты, которые Пентагон заказывает для Украины, — это AIM-120 AMRAAM таких модификаций, которые могут преодолевать и 160 км, и есть версия на 180 км. По словам Игната, этого более чем достаточно, чтобы доставать российскую авиацию, не заходя в зону поражения вражеской противовоздушной обороны.

"Чем дальше, тем безопаснее для наших пилотов, и тем опаснее для наших врагов... для Украины (эти ракеты – ред.) может быть поставлено из тех, что есть на складах. А это уже следующая партия ракет на ноябрь 2024 года", — сказал спикер.

Игнат пояснил, что вооружение и самолеты — это совсем разные вещи, поэтому сроки поставки ракет не говорят о сроках поставки Украине самолетов.

"Их надо еще изготовить, их надо поставить. Авиация не может летать пустой, ей нужно постоянно обновлять боезапас. Поэтому ничего удивительного в таких заказах, контарктовках нет", — заверил он.



