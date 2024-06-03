В Воздушных силах рассказали, чего им остро не хватает, чтобы противодействовать ударам РФ

Украине не хватает установок и боеприпасов для противодействия массированным воздушным ударам со стороны России, заявил спикер Воздушных сил ВСУ майор Илья Евлаш.

Илья Евлаш

По его словам, Украина не является производителями этих установок, и в последнее время Россия значительно усилила свои комбинированные удары по нашей территории.

Евлаш объяснил, что для противодействия атакам ВСУ вынуждены тратить много зенитных ракет. По его словам, мы постоянно маневрируем, но у Украины большая территория и многие объекты критической инфраструктуры, которые нуждаются в постоянной защите.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что союзники знают о нуждах ВСУ и имеют представление о средствах, которые используют украинские военные. По его словам, силы обороны полностью рассчитывают на поддержку западных партнеров.

Он также отметил, что ВСУ требуются не только комплексы и ракеты к системам Patriot, но и средства ПВО среднего и малого радиуса действия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украине остро не хватает систем ПВО. Вместе с тем, Запад не спешит передавать их Украине, немецкая коалиция, которая ищет для нас ПВО пробуксовывает. Проблема в том, отмечают эксперты, что страны Запада начинают более адекватно оценивать угрозы России и решают придержать системы ПВО для себя. Впрочем, говорят эксперты, Украине нужно искать системы ПВО в других странах, например, таких, как Саудовская Аравия.

Впрочем, эксперты считают, что Силам обороны необходимо передавать системы противовоздушной обороны для того, чтобы они как можно быстрее обескровливали возможности российского ВПК, уничтожая ракетный потенциал оккупантов.



