logo

BTC/USD

69259.03

ETH/USD

3778.73

LTC/USD

83.22

USD/UAH

41.05

EUR/UAH

44.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Воздушных силах рассказали, чего им остро не хватает, чтобы противодействовать ударам РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

В Воздушных силах рассказали, чего им остро не хватает, чтобы противодействовать ударам РФ

Украине остро не хватает установок и боеприпасов, чтобы противодействовать агрессии России, заявил в эфире Новости Live спикер Воздушных сил ВСУ майор Илья Евлаш

сегодня, 20:41
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Украине не хватает установок и боеприпасов для противодействия массированным воздушным ударам со стороны России, заявил спикер Воздушных сил ВСУ майор Илья Евлаш.

В Воздушных силах рассказали, чего им остро не хватает, чтобы противодействовать ударам РФ

Илья Евлаш

По его словам, Украина не является производителями этих установок, и в последнее время Россия значительно усилила свои комбинированные удары по нашей территории.

Евлаш объяснил, что для противодействия атакам ВСУ вынуждены тратить много зенитных ракет. По его словам, мы постоянно маневрируем, но у Украины большая территория и многие объекты критической инфраструктуры, которые нуждаются в постоянной защите.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что союзники знают о нуждах ВСУ и имеют представление о средствах, которые используют украинские военные. По его словам, силы обороны полностью рассчитывают на поддержку западных партнеров.

Он также отметил, что ВСУ требуются не только комплексы и ракеты к системам Patriot, но и средства ПВО среднего и малого радиуса действия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украине остро не хватает систем ПВО. Вместе с тем, Запад не спешит передавать их Украине, немецкая коалиция, которая ищет для нас ПВО пробуксовывает. Проблема в том, отмечают эксперты, что страны Запада начинают более адекватно оценивать угрозы России и решают придержать системы ПВО для себя. Впрочем, говорят эксперты, Украине нужно искать системы ПВО в других странах, например, таких, как Саудовская Аравия.

Впрочем, эксперты считают, что Силам обороны необходимо передавать системы противовоздушной обороны для того, чтобы они как можно быстрее обескровливали возможности российского ВПК, уничтожая ракетный потенциал оккупантов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fOMYj92zi8c&t=6546s&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8.LIVE
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости