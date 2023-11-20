В войне на истощение с Россией Украина одержала ключевую победу: о чем идет речь

Военные ВСУ одержали важную победу, закрепившись на левом берегу Днепра, и отбросили захватчиков с другого фронта. Однако российская армия намерена занять позиции, осуществляя свое наступление на восточных рубежах страны.

Украина одержала ключевую победу (фото из открытых источников)

Об этом информирует в своей публикации издание The Hill .

Журналисты утверждают, что хотя украинская контрнаступательная операция вызывала надежды на Западе относительно ожидаемого прорыва, но именно противостояние превратилось в тяжелую битву в истощение, и никто не добился реального успеха. С началом зимы неизвестно, последующие ли несколько месяцев приведут к любому неожиданному маневру на 600-мильном восточном фронте.

Но теперь украинцы открыли новый фронт на территории Херсонской области, успешно высадили военных, преодолев переправу через Днепр и удерживая позиции.

"Вопреки всему, Силы обороны Украины закрепились на левом берегу Днепра. Шаг за шагом они демилитаризуют Крым. Мы знаем, как добиться победы", – обнародует СМИ мнение главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Как утверждает профессор военной истории и политики Корнельского университета Дэвид Силби, последнее наступление показало, что Украина продолжает сохранять тактическое преимущество на линии фронта.

"Украина имеет небольшое преимущество, но это не намного лучше, чем самая тупиковая ситуация. То, что мы видели за последние несколько месяцев, не напоминает мне ничего так, как напряженные бои Первой мировой войны, где прогресс измеряется ярдами, а не милями. Жертвы достаточно ужасающие", – заявил военный эксперт.

При этом он говорит, что территория Херсонской области – опора страны, потому что соединена с ценным опорным пунктом на территории оккупированного Крыма, и потому перспективна.

"Это, безусловно, приведет к тому, что военные ВСУ будут потенциально угрожать контролю России над Крымом и заставят оккупантов обеспокоиться, смогут ли они сохранить свои силы в Крыму. Большая проблема состоит в том, чтобы логистическая цепь была бесперебойной. Потому что вы должны перенести все через реку, чтобы поддержать там войска", – отметил Дэвид Силби.

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