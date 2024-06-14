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В Вооруженных силах рассказали, захватили ли оккупанты Новоалександровку

Как отметил в комментарии «Эспрессо» представитель 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач, оккупанты действительно штурмуют населенный пункт, но о его потере речь не идет

сегодня, 17:23
Автор:
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Ткачик Олеся
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На Покровском направлении продолжается наступление российских войск, в частности в селе Новоалександровка Донецкой области, где идут ожесточенные бои, однако оккупанты не смогли захватить населенный пункт. В частности, об этом сообщил представитель 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Иван Секач.

В Вооруженных силах рассказали, захватили ли оккупанты Новоалександровку

Новоалександровка

Военный отметил, что боевые действия продолжаются по всей линии столкновения с особым обострением на Покровском направлении. Враг атакует как позиции 110-й ОМБр, так и соседние подразделения.

По его словам, на участке ответственности 110-й ОМБр бои проходят в Новоалександровке. Оккупанты пытаются занять это село, но их утверждения о захвате Новоалександровки – ложны. Как говорит Секач, бои ведутся непосредственно в этом населенном пункте, и враг не может закрепиться, поскольку любые входящие туда вражеские силы немедленно уничтожаются.

Он добавил, что становится очевидным, что захватчики бросают в бой все свои силы. Русские собирают войска с разных точек, например, с Очеретино, и бросают его в наступление. При этом, как подчеркивает Секач, враг несет значительные потери убитыми и ранеными.

По его словам, вчера, 13 июня, он видел, как из Авдеевки двигалась вражеская БМП, которая доехала только до Очеретино, где была поражена и уничтожена. То есть, добавляет военный, оккупанты уже даже из Авдеевки пытаются подтягивать силы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на фоне ожесточенных боев на фронте и террористических ракетных ударов по городам Украины кремлевский диктатор Владимир Путин озвучил свой "мирный план" по прекращению войны.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-vorog-ne-mozhe-zakripitisya-v-novooleksandrivtsi-rechnik-110-i-ombr-sekach-pro-pokrovskiy-napryamok
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