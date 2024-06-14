В Вооруженных силах рассказали, захватили ли оккупанты Новоалександровку

На Покровском направлении продолжается наступление российских войск, в частности в селе Новоалександровка Донецкой области, где идут ожесточенные бои, однако оккупанты не смогли захватить населенный пункт. В частности, об этом сообщил представитель 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Иван Секач.

Новоалександровка

Военный отметил, что боевые действия продолжаются по всей линии столкновения с особым обострением на Покровском направлении. Враг атакует как позиции 110-й ОМБр, так и соседние подразделения.

По его словам, на участке ответственности 110-й ОМБр бои проходят в Новоалександровке. Оккупанты пытаются занять это село, но их утверждения о захвате Новоалександровки – ложны. Как говорит Секач, бои ведутся непосредственно в этом населенном пункте, и враг не может закрепиться, поскольку любые входящие туда вражеские силы немедленно уничтожаются.

Он добавил, что становится очевидным, что захватчики бросают в бой все свои силы. Русские собирают войска с разных точек, например, с Очеретино, и бросают его в наступление. При этом, как подчеркивает Секач, враг несет значительные потери убитыми и ранеными.

По его словам, вчера, 13 июня, он видел, как из Авдеевки двигалась вражеская БМП, которая доехала только до Очеретино, где была поражена и уничтожена. То есть, добавляет военный, оккупанты уже даже из Авдеевки пытаются подтягивать силы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на фоне ожесточенных боев на фронте и террористических ракетных ударов по городам Украины кремлевский диктатор Владимир Путин озвучил свой "мирный план" по прекращению войны.



