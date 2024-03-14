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В «Волках Да Винчи» рассказали, сколько нужно уничтожать россиян, чтобы победить в войне

Силам обороны необходимо уничтожать окупантов в соотношении 8 к 1, чтобы не потерпеть поражение в войне, и больше, если хотим победить. Об этом в эфире «Эспрессо» сообщил командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка

сегодня, 18:37
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Александр Ябачанка, Россия на фронте использует против Сил обороны большее количество военных. Соотношение составляет не менее 4 к 1 не в пользу Украины. Именно поэтому, подчеркнул доброволец, ВСУ должны уничтожать врага в соотношении хотя бы 8 оккупантов к 1, чтобы не потерпеть поражение в войне и не допустить того, чтобы на территории страны произошли очередные бучи и бородянки.

В «Волках Да Винчи» рассказали, сколько нужно уничтожать россиян, чтобы победить в войне

Александр Ябчанка

При этом, как подчеркнул Ябчанка, идеально было бы уничтожать врага в соотношении 15 к 1. По его словам, это вполне реально, ведь когда "Волки Да Винчи" воевали под Бахмутом, то уничтожали врага в соотношении 13 оккупантов к 1. Этого удалось добиться благодаря техническому преимуществу добровольцев, ведь они имели преимущество в средствах наблюдения над врагом и видели все, что происходит на поле боя.

А вот под Купянском Силы обороны уже потеряли это преимущество. Более того, у россиян уже стало больше "мавиков", и они их начали активно использовать и для "сбросов", хотя эту технологию придумали именно украинские военные.

Как подчеркнул Ябчанка, россиян можно победить на поле боя, уничтожать их в большом количестве, однако нужно иметь технологическое преимущество, те же дроны, которые изменили ход войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению военного Юрия Касьянова, Силы обороны могут нанести сокрушительные удары по позициям россиян и противодействовать КАБам, если в Украине начнут производить ракеты Фау-1. По его словам, они простые и дешевые в производстве, их можно сконструировать даже на кружке по авиамоделированию. Однако, добавил военный, они очень эффективны и могут реально помочь Силам обороны активно уничтожать оккупантов.




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Источник: https://espreso.tv/news-dlya-peremogi-nad-rf-neobkhidno-zavdavati-vorogu-vtrat-u-spivvidnoshenni-1-do-8-a-krashche-1-do-15-dobrovolets-yabchanka
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