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В Волчанске бои уже идут в центре города: о чем это свидетельствует

В Волчанске враг продвигается по городу, заявил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. По его информации, бои уже проходят в центральной части города

сегодня, 14:07
Автор:
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Ткачик Олеся
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Ситуация в Волчанске усугубилась, враг продвигается по городу.

В Волчанске бои уже идут в центре города: о чем это свидетельствует

Волчанск

Как отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, бои уже проходят в центральной части города.

По его словам, такие действия врага могут свидетельствовать только об одном – к нему поступили резервы.

"Противник, очевидно, ввел в бой дополнительные силы и средства на Харьковском операционном направлении",
– отметил Машовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты начали наступление на Харьковском направлении и пытаются оккупировать город Волчанск. О сложной ситуации в городе буквально вчера заявлял глава Харьковщины Олег Синегубов. По его словам, там бои идут практически за каждую улицу. До этого его заместитель отмечал, что, к сожалению, захватчики контролируют 40% города Волчанск.

Ранее в Минобороны и Генштабе говорили о том, что ситуацию на Харьковском направлении и Волчанске удалось стабилизировать, поскольку туда были введены очень профессиональные боевые резервы.

При этом министр внутренних дел Игорь Клименко рассказывал о том, что враги не разрешают жителям Волчанска эвакуироваться. Речь идет о тех гражданах, которые живут на тех территориях, которые контролируют оккупанты. Более того, захватчики берут мирных граждан в плен и держат их в подвалах и водят на допросы. Кроме того, Клименко подтвердил информацию о том, что российские военные убивают мирных безоружных граждан в Волчанске.

Известно, что президент Владимир Зеленский неоднократно просил западных партнеров предоставить Силам обороны хотя бы две системы ЗРК Patriot , чтобы уберечь Харьковскую область и собственно Харьков от нападения оккупантов. В США поняли катастрофическую ситуацию и решили передать для Харьковщины генераторы, чтобы дети могли ходить в школы даже, когда выключают свет.




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Источник: https://www.facebook.com/pashtetof/posts/pfbid0pofBr8mp2eCQxKf7bKd8nsPzK6VUcKRxECWwinr9GTRH7NevS2wGsStvpXsrxpFXl
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