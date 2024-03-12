В военкомате рассказали, что мобилизованный должен взять с собой в армию

Как сообщили в военкомате, есть так называемый базовый набор, который получает каждый военнослужащий. Набор содержит 46 позиций. В частности, военному сроком на два года должны выдать средства индивидуальной защиты, а именно: шлем, бронежилет, а также баллистические очки.

Мобилизация в Украине

Кроме того, мобилизованные получат также сроком на два года летние и зимние берцы, бахилы, резиновые сапоги, а также тапочки.

Выдадут военнослужащим также и два комплекта на два года специального обмундирования, а именно китель и штаны.

Мобилизированного снабдят флиской, зимней курткой и брюками, байковой рубашкой и рубашкой поло, бафами и рукавицами и бельем.

Кроме того, по информации ТЦК, военные получат специальное снаряжение в виде каремата, спального мешка, тактических перчаток, ремня и транспортной сумки.

В случае потери чего-либо из перечисленного в результате боевых действий, военного обеспечат новыми вещами. Однако, отметили в ТЦК, есть важный момент, после потери вещей нужно обязательно сообщить командиру, чтобы они были списаны. Только после этих действий военный сможет получить новое вместо утерянного.

С собой военный должен иметь в водонепроницаемом пакете необходимые документы. Что касается вещей, которые не дадут в армии – это средства личной гигиены, как, например, зубная щетка, паста или туалетная бумага.

Также с собой следует взять маникюрные ножницы, полотенце, солнцезащитный крем и даже стиральный порошок. При этом в военкомате предупредили, что на линии столкновения стирать придется руками.

В ТЦК говорят, что хорошо иметь павербанк, удлинитель и фонарик.

При этом в военкомате советуют военнослужащим все же иметь с собой дополнительную идеальную обувь по размеру. Дело в том, как говорят в ТЦК, военному могут выдать обувь не по размеру и ему будет неудобно. Кроме того, обувь часто, например, намокает, поэтому нужно иметь замену. Это же касается и одежды.

Также, добавляют в ТЦК, стоит купить себе рюкзак и аптечку.

В военкомате утешают, не стоит беспокоиться о том, если кто-то что-то забудет, при необходимости можно получить посылку от родственников в ближайшем почтовом отделении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему людям с инвалидностью сотрудники ТЦК выдают повестки.