В ВМС рассказали, что теперь россияне транспортируют по Крымскому мосту: почему сильно рискуют

В эксплуатации незаконно построенного Керченского моста зафиксированы изменения – российские оккупанты, рискуя, начали транспортировать по путепроводу определенные грузы. Есть большая вероятность, что оккупанты начали таким образом перебрасывать цистерны с горючим, чего раньше не наблюдалось. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Крымский мост. Фото из открытых источников

"Это — серьезная нагрузка для этого объекта, и учитывая повреждения, которые он получил ранее, это довольно рискованно. Были времена, когда цистерны стояли месяцами — не могли заехать на мост", — рассказал спикер.

Он пояснил, что основным способом переброски военных грузов для оккупантов были паромы, которые, благодаря усилиям ВСУ пока не работают.

По мнению Плетенчука, россияне вынуждены рисковать, потому что долгое время этого не делали. Так же как тяжелую технику по железной дороге, которая на мосту, они не перебрасывали. Это уже изменение эксплуатации этого объекта.

Спикер отметил, в любом случае Керченский мост для россиян играет существенную роль, потому что фактически для "гражданских" оккупантов он является основным соединением с материковой частью так называемой РФ. Соответственно они им пользуются постоянно, хотя он перекрывается через день из-за воздушных атак.

Как добавил спикер, сейчас проверяется информация о "переброске" по мосту определенных военных грузов россиян.

Также Дмитрий Плетенчук рассказал, что этот путепровод является приоритетным у оккупантов в смысле охраны. Его защищает эшелонированное ПВО, накануне штормового сезона россияне пытались установить большое количество различных заграждений, гидротехнических сооружений и т.д. в расчете на то, что море может разрушить определенное количество сооружений.

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