В ВМС показали видео охоты в Черном море на оккупантов

Как передает портал "Комментарии", командующий Военно-морских сил ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа в Facebook обнародовал видео, как морские беспилотники атакуют цели оккупантов.

Морские беспилотники. Фото из открытых источников

"Морские беспилотники подразделения ВМС нанесли прицельные удары по российским целям. Уничтожены системы наблюдения противника, размещенные на захваченных газовых платформах у побережья временно оккупированного Крыма. Оккупанты не останутся на нашей территории — достанем их везде" – подписал Алексей Неижпапа видео.

Читайте также на портале "Комментарии" — утром 6 декабря российские захватчики перекрыли Крымский мост. Как передает портал "Комментарии", в соцсетях начали появляться сообщения о взрывах в Керчи.

Также издание "Комментарии" сообщало – деоккупация Крыма имеет решающее значение для всей войны. Украина должна сделать все, что ей под силу, чтобы российский военно-морской флот и военно-воздушные силы потеряли возможность спокойно функционировать на территории полуострова. Такое мнение в интервью для "Громадське" высказал военный аналитик и бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

"Большая часть российского Черноморского флота уже выведена из Севастополя. Украинские вооруженные силы делают так, чтобы Россия не могла использовать Крым в военных целях. Также украинцам удалось уничтожить большинство крупных паромов, которые Россия использовала для поставки военного снаряжения в Крым. Но остается еще Крымский мост. Россияне много сделали, чтобы защитить его. А, впрочем, когда придет время, его тоже уничтожат", — заверил эксперт.



