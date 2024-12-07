В ВМС показали видео охоты в Черном море на оккупантов

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", командующий Военно-морских сил ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа в Facebook обнародовал видео, как морские беспилотники атакуют цели оккупантов.
Морские беспилотники. Фото из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" — утром 6 декабря российские захватчики перекрыли Крымский мост. Как передает портал "Комментарии", в соцсетях начали появляться сообщения о взрывах в Керчи.
Также издание "Комментарии" сообщало – деоккупация Крыма имеет решающее значение для всей войны. Украина должна сделать все, что ей под силу, чтобы российский военно-морской флот и военно-воздушные силы потеряли возможность спокойно функционировать на территории полуострова. Такое мнение в интервью для "Громадське" высказал военный аналитик и бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.
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