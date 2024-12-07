logo

BTC/USD

99862.61

ETH/USD

3994.17

LTC/USD

133.54

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ВМС показали видео охоты в Черном море на оккупантов
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВМС показали видео охоты в Черном море на оккупантов

Морские беспилотники подразделения ВМС нанесли прицельные удары по российским целям

7 декабря 2024, 10:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", командующий Военно-морских сил ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа в Facebook обнародовал видео, как морские беспилотники атакуют цели оккупантов.

В ВМС показали видео охоты в Черном море на оккупантов

Морские беспилотники. Фото из открытых источников

"Морские беспилотники подразделения ВМС нанесли прицельные удары по российским целям. Уничтожены системы наблюдения противника, размещенные на захваченных газовых платформах у побережья временно оккупированного Крыма. Оккупанты не останутся на нашей территории — достанем их везде" – подписал Алексей Неижпапа видео. 

Читайте также на портале "Комментарии" — утром 6 декабря российские захватчики перекрыли Крымский мост. Как передает портал "Комментарии", в соцсетях начали появляться сообщения о взрывах в Керчи.

Также издание "Комментарии" сообщало – деоккупация Крыма имеет решающее значение для всей войны. Украина должна сделать все, что ей под силу, чтобы российский военно-морской флот и военно-воздушные силы потеряли возможность спокойно функционировать на территории полуострова. Такое мнение в интервью для "Громадське" высказал военный аналитик и бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. 

"Большая часть российского Черноморского флота уже выведена из Севастополя. Украинские вооруженные силы делают так, чтобы Россия не могла использовать Крым в военных целях. Также украинцам удалось уничтожить большинство крупных паромов, которые Россия использовала для поставки военного снаряжения в Крым. Но остается еще Крымский мост. Россияне много сделали, чтобы защитить его. А, впрочем, когда придет время, его тоже уничтожат", — заверил эксперт.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/61567775044855/videos/1133350064971435
Теги:

Новости

Все новости