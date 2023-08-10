В ВМС намекнули, что после удара по "Оленегорскому горняку" уже намечены новые цели

В Военно-Морских силах Украины не скрывают того, что уже знают о следующих вражеских целях, которые будут поражены в Чёрном море. Они могут повторить судьбу десантного корабля "Оленегорский горняк", который в ближайшие месяцы россияне точно не смогут восстановить. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

ВСУ поразили "Оленегорский горняк". Фото: из открытых источников

"Нас все интересует! Особенно то, что сейчас находится на нашей территории в оккупированном Крыму. Все интересует, что заходит в наши территориальные воды", – отметил Дмитрий Плетенчук, отвечая на вопрос относительно будущих целей Сил обороны в море.

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По его словам, Украина действует полностью законно. Именно поэтому еще 20 июля было публично объявлено предупреждение Украиной о запрете на судоходство в Керченском проливе, который, если оккупанты забыли, является украинской морской зоной согласно международному законодательству.

Читайте также на портале "Комментарии" — в то время как Турция готовит переговоры с РФ по возобновлению зернового соглашения, а США намерены продолжать давление на Россию для возобновления экспорта украинского зерна морскими путями, Украина начала более агрессивно отвечать на российские удары по нашим портам. Так, 4 августа украинский морской дрон нанес удар по десантному кораблю РФ "Оленегорский горняк" в Новороссийске. А 5 августа в Керченском проливе подобным надводным беспилотником был атакован российский (подсанкционный) нефтяной танкер SIG. О чем говорят эти морские битвы? Можно ли идти на уступки России, требующей ослабления ряда санкций, ради восстановления зернового соглашения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



