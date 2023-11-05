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В Верховной Раде рассказали, когда примут законопроект об отмене отсрочки для студентов

В Украине хотят отменить отсрочку для студентов, получающих образование после достижения 30 лет.

сегодня, 14:40
Автор:
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Slava Kot
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Среди депутатов Верховной Рады продолжаются дискуссии в профильных комитетах по законопроекту, который может отменить отсрочку для студентов. Соавтор законодательной инициативы Федор Вениславский считает, что перспектива голосования законопроекта не определена и требует дальнейших обсуждений.

В Верховной Раде рассказали, когда примут законопроект об отмене отсрочки для студентов

Законопроект об отмене отсрочки для студентов. Фото из открытых источников

На брифинге нардеп Федор Вениславский рассказал, затормозился ли процесс с принятием решения об отмене отсрочки для студентов и на каком этапе находится этот законопроект.


"На сегодняшний день я не могу сказать, что он затормозился. В комитетах — и в нашем, и по вопросам образования, науки и инноваций — ведутся дискуссии", — рассказал Федор Вениславский.

Народный депутат отметил, что в комитетах обсуждают детали законопроекта, которые позволят прекратить факты злоупотреблений среди мужчин призывного возраста, решивших по получению второго образования получить отсрочку от мобилизации. Вместе с тем Вениславский подчеркнул необходимость не ограничить права граждан получать образование в Украине.

На вопрос, когда законопроект об отмене отсрочки для студентов будет принят, Федор Вениславский ответил, что это произойдет после консенсуса в соответствующих учреждениях.

Напомним, что в законопроекте №9672 депутаты предлагают отменить отсрочку для всех студентов в возрасте от 30 лет. Исключением являются докторанты, а также лица, на момент вступления не имевшие 30 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какой штраф можно получить за уклонение от мобилизации.

Также "Комментарии" писали, что народный депутат объяснил проблемы мобилизации студентов, которые получают второе высшее образование и рассказал, отменят ли для них отсрочку от армии.



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:18

Мізки в Україні не потрібні їй потрібні рядові. Недарма мова йде тільки про чоловіків, тобто печерна сила, а ні розум. В сучасній армії де цінується розум, жінки мали б таке ж саме місце як і чоловіки. Навіть у Чапаєва служила Анка кулеметниця, а це було 100 років тому.


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