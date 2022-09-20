В Верховной Раде рассказали, чем закончится для путина авантюра из «референдума» в Украине

Начиная с 19 сентября, словно по команде коллаборнаты на временно оккупированных территориях начали поднимать тему "референдумов" по присоединению оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей к России. Помогут ли путину фейковые "референдумы" в войне против Украины и к чему в результате это может привести издание "Комментарии" разбиралось вместе с нардепами.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В военном плане никаких изменений к лучшему для россиян не произойдет

Нардеп фракции "Слуга народа" Егор Чернев убежден, что "референдумы" на оккупированных территориях еще глубже водят путина в тупик. В военном плане никаких изменений к лучшему для россиян не произойдет. Войска и техники от "референдума" у них на фронте больше не станет. ВСУ продолжат наступать и освобождать свои территории, а они продолжат отступать.

"Во внешнеполитическом плане результаты псевдореферендумов не будут признаны никем из мировых игроков. Ни Китаем, ни Индией, ни Турцией. Не говоря уже о коллективном Западе. Соответственно, не будет признано и право России на самозащиту и использование ядерного оружия. Реакция мира на такой шаг будет такой же жесткой, какой была бы и без "референдумов", — отметил нардеп.

Что касается внутриполитического плана для России, то Егор Чернев считает, что последствия проведения псевдореферендумов будут еще хуже.

"Во-первых, потеря территорий, которые кремль объявит русскими, будет иметь еще более удручающее влияние на настроения внутри РФ и продемонстрирует беспомощность и слабость путина. Во-вторых, потеря аннексированных территории еще больше затянет войну и усилит внутреннюю дестабилизацию в то время, как часть внутренних элит, и азиатские партнеры уже прямым текстом требуют ее прекращения. В-третьих, по российскому законодательству пути придется объявлять военное положение и мобилизацию, что сделает войну еще менее популярной и может привести к социальному взрыву", – отметил политик.

По его словам, в экономическом плане Россию будет ожидать усиление санкционного давления и перекрытия последних щелей параллельного импорта, что еще более снизит уровень жизни россиян и углубит технологическое отставание России от остального мира. Кроме того, дополнительным бременем для экономики станет необходимость проводить мобилизацию. Война будет съедать все больше ресурсов, значительная часть из которых будет традиционно разворовываться.

"В результате мы видим просто истерическое поведение путина, хватающегося за любую возможность сохранить хотя бы статус-кво, не говоря уже о победе. Однако сколько ни говори "референдум", но на фронте дела от этого лучше не станут. Напротив, они лишь усугубят ситуацию для кремля. Потому что бить мы будем не по результатам "референдума", а по русским", – заметил нардеп.

После "референдумов" для "защиты исконные земли" объявят мобилизацию – это увеличит количество рашистов и затянет войну

Нардеп "Европейской Солидарности" Ростислав Павленко считает, что история с "референдумами" помогла окончательно сложить пазл российской авантюры.

"На оккупированных территориях проведут референдумы, а затем для защиты "исконных земель" объявят мобилизацию. Это увеличит количество рашистов и затянет войну. Ее продолжительность еще больше зависит от снабжения оружием и боеприпасами — а значит, насколько совместима будет Украина со стандартами союзников", – отметил нардеп.

Он отмечает, что в новых реалиях любые нападки на волонтеров, журналистов и оппозицию становятся еще опаснее.

"Если убережемся от этого – надолго "последний парад" путина ему не поможет. Ведь какая мотивация будет воевать у тех, кто мечтал посмотреть "спецоперацию" по телевизору? И как быстро это положит конец рашистскому режиму?", – резюмировал нардеп.

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