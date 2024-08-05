В Верховной Раде предположили, почему США не разрешают Украине победить Россию

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Украине нужно дальнобойное оружие и разрешение на его использование по территории России, говорит нардеп Лиза Богуцкая.
США и РФ
По ее словам, все те КАБы, ракеты, самолеты и т.д. находятся вне территории, где Украине разрешено бить, а это — оккупированные территории и то, что находится вплотную к Украинской границе, однако нельзя ни в коем случае бить по тем целям, с которых взлетают российские самолеты и запускают КАБы, уничтожающие наши города.
Политик подчеркнула, что, оказывая Украине поддержку, Белый Дом ограничивает ее дополнительными условиями по типу "бить можно, но не далеко, бить нельзя, потому что вырастет цена на нефть, Кремль не трогать".
При этом нардеп подчеркнула, что западные партнеры были в Киеве, Буче, Гостомеле, Бородянке, некоторые – несколько раз, потому знают, что Россия делает в Украине.
При этом она добавила, что вражеские самолеты взлетают с аэродромов, по которым Украине запрещено избивать, и это выглядит очень цинично.
Она призвала западных партнеров дать Украине то, что позволит ей вернуть свои территории и тогда Украина точно не проиграет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Пентагоне откровенно признали , что боятся предоставлять Украине разрешение бить американским оружием вглубь России.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!