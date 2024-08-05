В Верховной Раде предположили, почему США не разрешают Украине победить Россию

Украине нужно дальнобойное оружие и разрешение на его использование по территории России, говорит нардеп Лиза Богуцкая.

США и РФ

По ее словам, все те КАБы, ракеты, самолеты и т.д. находятся вне территории, где Украине разрешено бить, а это — оккупированные территории и то, что находится вплотную к Украинской границе, однако нельзя ни в коем случае бить по тем целям, с которых взлетают российские самолеты и запускают КАБы, уничтожающие наши города.

"С самого начала войны меня не оставляет впечатление, что в Соединенных Штатах раздается мнение, что Украина не имеет права выиграть в России, а Путин не может проиграть Украине, потому что разрушится какой-то кулуарный договор между двумя "сверхдержавами", поскольку они — Штаты и Россия в поединке находятся в стадии клинча. И если упадет один – упадет и второй", — заявила Богуцкая.

Политик подчеркнула, что, оказывая Украине поддержку, Белый Дом ограничивает ее дополнительными условиями по типу "бить можно, но не далеко, бить нельзя, потому что вырастет цена на нефть, Кремль не трогать".

При этом нардеп подчеркнула, что западные партнеры были в Киеве, Буче, Гостомеле, Бородянке, некоторые – несколько раз, потому знают, что Россия делает в Украине.

"Вот все, что видели здесь наши иностранные партнеры, нужно умножить на 1000, чтобы представить, что сделала Россия с Харьковом, Херсоном, с небольшими городами на востоке и юге Украины. Много таких городов, когда-то уютных, живых, зеленых, теперь Не существует. Все их нет.

При этом она добавила, что вражеские самолеты взлетают с аэродромов, по которым Украине запрещено избивать, и это выглядит очень цинично.

"Их самолеты не приближаются к периметру, где могут быть уничтожены. Они запускают ракеты и возвращаются на базу. На ту базу, где снова подвесят снаряды, снова взлетят, выпустят и вернутся в зону безопасности. Такой алгоритм. И в этот алгоритм нам недовольно вмешиваться под замечательными лозунгами "Мы не дадим Украине проиграть!", – говорит Богуцкая.

Она призвала западных партнеров дать Украине то, что позволит ей вернуть свои территории и тогда Украина точно не проиграет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Пентагоне откровенно признали , что боятся предоставлять Украине разрешение бить американским оружием вглубь России.



