logo

BTC/USD

24893.70

ETH/USD

1682.48

LTC/USD

82.35

USD/UAH

38.45

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Верховной Раде предложили юридически определить термин "рашизм"
commentss НОВОСТИ Все новости

В Верховной Раде предложили юридически определить термин "рашизм"

Зарегистрировано соответствующее постановление

сегодня, 14:28
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Сегодня в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления парламента с детальным определением термина "рашизм". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пост в Фейсбук нардепа от "Слуг народа" Алексея Жмеренецкого, ставшего одним из инициаторов проекта постановления.

В Верховной Раде предложили юридически определить термин "рашизм"

Поняття рашизму хочуть законодавчо визначити

Понятие "рашизма" определено в документе как "тоталитарный режим и идеология, которые сформировались в Российской Федерации под руководством президента В.Путина и основываются на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического режима СССР и национал-социализма". При этом к признакам рашизма причислены: системные нарушения прав и основополагающих свобод человека, культ силы и милитаризм, культ личности главы и сакрализация институтов государства, самовозвеличивание России и россиян за счет насильственного угнетения и/или отрицания существования других народов, использование с целью реализации экспансионистской государственной политики практики распространения среди других народов русского языка и культуры, русской православной церкви, медиа, политических и общественных институций, пропаганды идей "русского мира".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Кроме этого, признаками этой тоталитарной идеологии, по мнению команды разработчиков документа, являются систематическое нарушение норм и принципов международного права, суверенных прав других государств, их территориальной целостности и международно признанных границ, несоблюдение принципа неприменения и угрозы применения силы, создания, финансирования и вооруженной поддержки вооруженных формирований и сепаратистских движений на территориях других суверенных государств, создание и поддержка террористических организаций, использование запрещенных методов ведения войны и системное совершение военных преступлений и преступлений против человечности, систематическая организация и совершение массовых убийств, казней, пыток, депортаций, создание искусственных условий голода и других видов массового физического террора, геноцида, преследования по этническим, национальным, религиозным, политическим и другим мотивам, регулярное применение в других странах практики экономического и энергетического шантажа, регулярное выдвижение угроз в применении против других стран ядерного оружия и техногенных катастроф.

Нардеп надеется, что документ станет основой для осуждения идеологии и режима рашизма на международном трибунале, который будет рассматривать преступления агрессора.

"Это может стать прорывом в международном праве, который превзойдет Нюрнбергский трибунал, рассматривавший отдельные аспекты нацистских преступлений, но не определивший само явление", — говорит Жмеренецкий.

Напомним, что стало известно, продолжат ли американцы летать над Черным морем после уничтожения беспилотника. А посол РФ в США отреагировал на уничтожение американского дрона.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!