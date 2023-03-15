В Верховной Раде предложили юридически определить термин "рашизм"

Сегодня в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления парламента с детальным определением термина "рашизм". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пост в Фейсбук нардепа от "Слуг народа" Алексея Жмеренецкого, ставшего одним из инициаторов проекта постановления.

Поняття рашизму хочуть законодавчо визначити

Понятие "рашизма" определено в документе как "тоталитарный режим и идеология, которые сформировались в Российской Федерации под руководством президента В.Путина и основываются на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического режима СССР и национал-социализма". При этом к признакам рашизма причислены: системные нарушения прав и основополагающих свобод человека, культ силы и милитаризм, культ личности главы и сакрализация институтов государства, самовозвеличивание России и россиян за счет насильственного угнетения и/или отрицания существования других народов, использование с целью реализации экспансионистской государственной политики практики распространения среди других народов русского языка и культуры, русской православной церкви, медиа, политических и общественных институций, пропаганды идей "русского мира".

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Кроме этого, признаками этой тоталитарной идеологии, по мнению команды разработчиков документа, являются систематическое нарушение норм и принципов международного права, суверенных прав других государств, их территориальной целостности и международно признанных границ, несоблюдение принципа неприменения и угрозы применения силы, создания, финансирования и вооруженной поддержки вооруженных формирований и сепаратистских движений на территориях других суверенных государств, создание и поддержка террористических организаций, использование запрещенных методов ведения войны и системное совершение военных преступлений и преступлений против человечности, систематическая организация и совершение массовых убийств, казней, пыток, депортаций, создание искусственных условий голода и других видов массового физического террора, геноцида, преследования по этническим, национальным, религиозным, политическим и другим мотивам, регулярное применение в других странах практики экономического и энергетического шантажа, регулярное выдвижение угроз в применении против других стран ядерного оружия и техногенных катастроф.



Нардеп надеется, что документ станет основой для осуждения идеологии и режима рашизма на международном трибунале, который будет рассматривать преступления агрессора.

"Это может стать прорывом в международном праве, который превзойдет Нюрнбергский трибунал, рассматривавший отдельные аспекты нацистских преступлений, но не определивший само явление", — говорит Жмеренецкий.

Напомним, что стало известно, продолжат ли американцы летать над Черным морем после уничтожения беспилотника. А посол РФ в США отреагировал на уничтожение американского дрона.