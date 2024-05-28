В Верховной Раде хотят изменить срок обновления данных для военнообязанных: сколько будет времени

После вступления в силу нового закона о мобилизации украинские мужчины призывного возраста должны обновить свои данные в течение 60 дней. Однако из-за неготовности ТЦК принять большое количество военнообязанных, в Верховной Раде планируется продлить срок обновления данных до 150 дней.



В Украине готовятся изменения к срокам обновления данных в ТЦК. Фото из открытых источников

Народный депутат Владимир Арьев в эфире "Еспресо" заявил, что в Верховной Раде зарегистрируют новый законопроект, чтобы увеличить срок обновления данных военнообязанных. Вместо 60 дней срок будет увеличен до 150.

"Сейчас система ТЦК оказалась не готова принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные. Поскольку, после обновления данных в приложении "Резерв+" и информации о розыске, все равно нужно идти в ТЦК", — объясняет Арьев.

По словам народного депутата в сжатые сроки, которые были предусмотрены ранее, украинские мужчины призывного возраста не будут иметь возможности обновить свои данные.

"Граждане просто не смогут физически обновить данные за 60 дней. И они могут получить большие штрафы. Именно поэтому мы с коллегами сегодня регистрируем законопроект об увеличении срока для обновления данных военнообязанных с 60 до 150 дней", — сказал нардеп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему вблизи ТЦК большие очереди из мужчин, однако на фронте до сих пор недостаточно украинских военных. Как пояснили в Верховной Раде, большинство мужчин, пришедших в ТЦК, имеют бронирование или не могут быть призваны в ряды ВСУ из-за состояния здоровья.

Также "Комментарии" писали о ветеране войны, резко критикующем новый закон о мобилизации.