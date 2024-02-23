В Венгрии выдали заявление о войне в Украине. К чему призывает Будапешт и как подыгрывает РФ

В заявлении правительство Венгрии подчеркнуло, что чествует всех погибших в войне, а также выразило соболезнования вдовам и сиротам, которых насчитывают "сотни тысяч". При этом в заявлении подчеркнуто, что Венгрия помогает украинским военным, получившим ранения на войне.

Заявление правительства Венгрии

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Венгрия по средством гуманитарных программ помогает миллионам тех людей, которые потеряли все или вынуждены были стать беженцами. В Будапеште подчеркнули, что также поддерживают энергетическую безопасность Украины и вносят средства в восстановление страны.

Вместе с тем, в Венгрии заявили, что "конфликт" Украины не может быть разрешен военным способом. В заявлении правительства утверждается, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы война продолжалась.

"Венгрия поддерживает немедленное прекращение огня и мирные переговоры и призывает стороны действовать соответствующим образом",

– сказано в заявлении.

Вместе с тем, в ней говорится и о том, что Венгрия заинтересована в защите суверенитета Украины, и правительство будет поддерживать этот интерес на всех возможных форумах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное скандальное заявление об Украине. В этот раз он выразил мнение, что Украина станет "буферной зоной" между Россией и Западом, которая должна устроить Москву, Брюссель и Вашингтон. По мнению Виктора Орбана, Украине необходимо получить гарантии безопасности и служить буфером между Россией и странами НАТО. Однако премьер-министр Венгрии убежден, что Россия и дальше будет постоянно атаковать Украину, отрывая от нее новые куски, если Киев не сможет выполнять свою роль буфера.