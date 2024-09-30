В "Укрэнерго" удивили прогнозом и заявили, что зима пройдет без отключений

У Украины есть все шансы пройти зиму без ограничений электроэнергии или с минимальными отключениями в периоды пикового потребления, заявил и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт. Он отметил, что стабильная поставка электроэнергии будет обеспечена при умеренных температурах или кратковременных периодах морозов.

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

Если температура будет на уровне около 0°C или выше, отключений не будет. При длительных морозах на уровне -10-15°C ограничения могут составлять до 1-1,5 тыс. МВт, что эквивалентно одной очереди графиков почасовых отключений. При сохранении таких температур в течение трех суток и более дефицит мощности может достигнуть 2-2,5 тыс. МВт, что приведет к введению двух очередей отключений на 8 часов.

Брехт объяснил, что указанные величины являются предельными, и "Укрэнерго" подготовило ряд компенсаторных мер, направленных на уменьшение дефицита. В частности, планируется:

Увеличить импорт электроэнергии с 1,7 ГВт до 2 ГВт.

Использовать аварийную помощь из европейских стран в объеме 200 МВт.

Ввести до конца года 500 МВт распределенной генерации.

Восстановить 1 ГВт мощностей тепловой генерации к началу зимнего периода.

Кроме того, системный оператор начинает строительство инфраструктуры для подключения плавучей электростанции, что прибавит еще 250 МВт мощности.

Брехт также сообщил, что "Укрэнерго" полностью восстановило электропередающую инфраструктуру после массированной российской атаки, произошедшей 26 августа этого года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что эксперты рассказали, в каких областях Украины будут самые длинные отключения света. В результате ракетных атак России, значительная часть энергетической инфраструктуры Украины получила серьезные повреждения. Это создает большие вызовы для украинцев в предстоящем отопительном сезоне.