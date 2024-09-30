logo

BTC/USD

64047.07

ETH/USD

2644.00

LTC/USD

68.26

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В "Укрэнерго" удивили прогнозом и заявили, что зима пройдет без отключений
commentss НОВОСТИ Все новости

В "Укрэнерго" удивили прогнозом и заявили, что зима пройдет без отключений

"Укрэнерго" возобновляет инфраструктуру после самой массовой атаки РФ, отметил Алексей Брехт.

30 сентября 2024, 23:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

У Украины есть все шансы пройти зиму без ограничений электроэнергии или с минимальными отключениями в периоды пикового потребления, заявил и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт. Он отметил, что стабильная поставка электроэнергии будет обеспечена при умеренных температурах или кратковременных периодах морозов.

В "Укрэнерго" удивили прогнозом и заявили, что зима пройдет без отключений

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

Если температура будет на уровне около 0°C или выше, отключений не будет. При длительных морозах на уровне -10-15°C ограничения могут составлять до 1-1,5 тыс. МВт, что эквивалентно одной очереди графиков почасовых отключений. При сохранении таких температур в течение трех суток и более дефицит мощности может достигнуть 2-2,5 тыс. МВт, что приведет к введению двух очередей отключений на 8 часов.

Брехт объяснил, что указанные величины являются предельными, и "Укрэнерго" подготовило ряд компенсаторных мер, направленных на уменьшение дефицита. В частности, планируется:

  • Увеличить импорт электроэнергии с 1,7 ГВт до 2 ГВт.
  • Использовать аварийную помощь из европейских стран в объеме 200 МВт.
  • Ввести до конца года 500 МВт распределенной генерации.
  • Восстановить 1 ГВт мощностей тепловой генерации к началу зимнего периода.

Кроме того, системный оператор начинает строительство инфраструктуры для подключения плавучей электростанции, что прибавит еще 250 МВт мощности.

Брехт также сообщил, что "Укрэнерго" полностью восстановило электропередающую инфраструктуру после массированной российской атаки, произошедшей 26 августа этого года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что эксперты рассказали, в каких областях Украины будут самые длинные отключения света. В результате ракетных атак России, значительная часть энергетической инфраструктуры Украины получила серьезные повреждения. Это создает большие вызовы для украинцев в предстоящем отопительном сезоне.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/EnergyCommittee/208
Теги:

Новости

Все новости