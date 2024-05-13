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В Украину снова приедут Leopard 2: кто поддержит нашу страну

Испания готовит новую военную помощь Украине

сегодня, 15:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Испания готовит новый пакет помощи Украине, подготовка которого может быть завершена к 30 июня. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "El Pais".

В Украину снова приедут Leopard 2: кто поддержит нашу страну

Танки Leopard 2. Фото: из открытых источников

Источники издания говорят, что пакет помощи будет включать: артиллерийские боеприпасы крупного калибра, легкие и тяжелые пулеметы, защищенные колесные машины материально-технического обеспечения, бронированные машины пехоты, противотанковое оружие и снаряды для полевой артиллерии, первые 10 боевых танков из партии в 19 восстанавливаемых Leopard 2 A4.

В свою очередь, испанские компании будут поставлять зенитные системы наблюдения и дистанционные оружейные станции для защиты от беспилотников.

По словам источников, испанская военная помощь Украине, скорее всего, будет направляться через НАТО. На саммите, запланированном на 9-11 июля в Вашингтоне по случаю 75-й годовщины основания Североатлантического альянса, будут утверждены "более эффективные механизмы" для направления будущей военной помощи Украине.

Источники издания заявляют, что идея заключается в том, что НАТО сама будет координировать поставки из разных стран, заменив так называемую Контактную группу по Украине "Рамштайн".

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Источник: https://elpais.com/espana/2024-05-13/zelenski-y-sanchez-suscribiran-en-madrid-un-acuerdo-bilateral-de-seguridad-entre-espana-y-ucrania.html
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