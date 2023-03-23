В Украину прибыли пророссийские боевики из Южной Осетии

В оккупированный Мелитополь прибыли полсотни осетин, завербованных Россией в Южной Осетии, оккупированной РФ. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

Рашисти

"Российская федерация не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные жертвы, — сообщает Генштаб. — Постоянно принимает меры по восполнению потерь живой силы. Так, в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Южной Осетии, проводится активная работа со срочниками по подписанию ими контрактов и дальнейшее участие в боевых действиях на территории Украины. Установлено, что в период с 1 по 10 марта контракт подписали более 50 российских срочников".

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Завербованные, не получив должной боевой подготовки, отправлены в Мелитополь Запорожской области.

Современная Грузия де-факто потеряла контроль за регионом Южная Осетия, где российские оккупационные власти и местные коллаборанты провозгласили образование "Республики Южная Осетия". Большинство стран мира рассматривают Южную Осетию как часть Грузии, в то же время 5 стран-членов ООН (в том числе Россия) признают ее независимым государством.

Независимость Республики Южной Осетии признают Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру, Сирия и самопровозглашенные Абхазия, Приднестровская Молдавская Республика и Нагорно-Карабасская Республика. Мировое сообщество (в том числе и Украина) рассматривает Южную Осетию (Цхинвальский регион) как зону этнополитического конфликта, признавая ее частью территории Грузии в составе трех административных единиц.

В 2008 году при поддержке и вооруженном вмешательстве России регион был полностью выведен из-под контроля Грузии.

Тем временем стало известно, как Россия уничтожает Бурятию, а также депрессивные регионы страны.