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В украинской разведке рассказали, кто может ликвидировать Путина

В ГУР считают, что в настоящее время в Кремле нет кандидатов, которые заменят Путина

сегодня, 11:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Хоть это и довольно непростая задача, но западные спецслужбы могут приложить усилия, чтобы ликвидировать российского диктатора Путина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в интервью "Українські новини". 

В украинской разведке рассказали, кто может ликвидировать Путина

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Да есть информация о его тяжелых болезнях и его (Путина – ред.) двойниках, которые применяются. Конечно, это все надо учитывать. Но Украина очень заинтересована, чтобы оригинальный Путин, если он до сих пор жив, оказался на скамье подсудимых во время проведения международного трибунала", — отметил Юсов.


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В ведомстве подчеркнули, что Спецслужбы РФ работают эффективнее, чем российская армия. Денег на собственную безопасность диктатура совсем не жалеет, просчитывают все на несколько ходов вперед.

Что касается преемников Владимира Путина представитель ГУР подчеркнул, что пока нет кандидатов на замену.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне экономических проблем, которые усугубились в РФ в связи с ослаблением рубля, международных провалов и явных неуспехов в войне против Украины, накатывают, похоже, внутриполитические. Согласно данным Bloomberg, часть людей в российских спецслужбах активно агитируют Путина решиться на отставку министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, назначив на их места "ястребов" и перейти к более агрессивному ведению войны. Вплоть до объявления военного положения и начала полномасштабной мобилизации. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" внутрироссийскую ситуацию спустя почти полтора года полномасштабной агрессии РФ против Украины.




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Источник: https://ukranews.com/ua/interview/3020-predstavnyk-gur-andrij-yusov-pro-rosijskyh-polonenyh-zavdannya-spetspidrozdilu-shaman-robotu
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