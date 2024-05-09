В Украине зарегистрирована петиция с просьбой разрешить ввести иностранные войска для войны против России

На сайте президента зарегистрировали петицию, в которой призывают Владимира Зеленского, как гаранта государственного суверенитета и территориальной целостности принять решение об обращении за военной помощью к союзникам для помощи в войне против России.



Украинцы потребовали ввести иностранные войска. Фото из открытых источников

7 мая на сайте президента появилась петиция по принятию решения об обращении за военной помощью к партнерам Украины.

"Прошу в кратчайшие сроки принять Решение об обращении за военной помощью в каждую из стран членов Европейского союза, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки о введении ими своих войск на территорию Украины для помощи в отпоре вооруженной агрессии российской федерации и восстановлении территориальной целостности Украины", — говорится в тексте петиции.

Также в петиции призывают решение о введении иностранных войск подать на рассмотрение в Верховную Раду.

По состоянию на 9 мая петиция собрала более 2,5 тысячи голосов из необходимых 25 тысяч для рассмотрения президентом Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал одно из условий введения иностранных войск — это получить просьбу о такой помощи от Украины. Кроме того, премьер Литвы Ингрида Шимоните указала, что получила разрешение от парламента на отправку своих войск в Украину, однако для этого нужно обращение от Украины.

Также "Комментарии" писали, что в России отреагировали на петицию к президенту по введению иностранных войск в Украину. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил об "опасности" такой петиции.