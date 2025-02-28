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В Украине запустят производство ракет для систем ПВО NASAMS

В долгосрочной перспективе, когда война закончится, Украина может стать важнейшим элементом глобальной цепи поставок ракет для систем ПВО.

сегодня, 11:50
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Клименко Елена

Норвежская компания Kongsberg Defence&Aerospace намерена наладить производство ракет для своих систем ПВО NASAMS в Украине. Об этом в интервью для Euractiv сообщил президент компании Эйрик Ли.

В Украине запустят производство ракет для систем ПВО NASAMS

ППО NASAMS. Фото: 24 Канал

"Мы создаем новую компанию в Украине и активно ведем переговоры с местными промышленниками для организации совместного предприятия. Главной целью является увеличение производства ракет для нашей системы ПВО с использованием украинских технологий", — пояснил он.

Ли отметил, что речь идет о значительном расширении производства ракет, в том числе сотен единиц. Он также добавил, что компания планирует реализовать этот проект в течение нескольких следующих месяцев.

Он также подчеркнул, что в долгосрочной перспективе, когда война окончится, Украина может стать важным элементом глобальной цепи поставок ракет для систем ПВО.

"Мы в Kongsberg хотим использовать преимущества украинской промышленности. В Украине сейчас активно внедряются инновации и мы хотим быть частью этого процесса. Для нас очень важно быть здесь", — добавил Ли.

Ранее сообщалось, что французская компания Thales и Укроборонпром договорились о создании совместного предприятия. В октябре прошлого года директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что компания строит в Украине четыре завода, и уже один из них приступил к работе. Он также уточнил, что Rheinmetall планирует построить пороховой завод и предприятие по производству боеприпасов, а также производить системы ПВО.

Портал "Комментарии" уже писал, что Канада до сих пор не передала Украине обещанного зенитного ракетного комплекса NASAMS, поскольку ей не хватает средств от Соединенных Штатов. Соглашение находится во взвешенном состоянии.



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Источник: https://www.euractiv.com/section/defence/interview/diversify-supply-chains-build-stockpiles-work-with-ukrainian-tech-norways-missile-maker-says/
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