В Украине заблокированы поставки питания военным ВСУ

В Украине, по решению Печерского суда, заблокированы поставки продуктов питания в ряд воинских частей страны. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на соответствующие судебные документы, имеющиеся в распоряжении редакции.

ВСУ сражаются за свободу Украины

Так, 23 мая по делу, где процессуального руководителя назначил лично заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий, Печерский райсуд столицы вынес решение об аресте счетов одного из крупнейших поставщиков услуг питания Министерства обороны Украины.

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Позаботилась о такой мере непосредственно прокурор Елена Чепижак, мотивируя тем, что якобы поставщик МО имел перечисления средств на свои счета с какой-то сомнительной компании в размере 7,2 млн грн.

На самом деле, у поставщика не было никаких денежных поступлений от каких-либо частных структур, а все без исключения средства, получаемые на свои счета, идут непосредственно от Минобороны (согласно контрактам). Учитывая этот факт, в начале июня наложенные предварительно аресты счетов поставщика были отменены.

Подчиненные Костина 7 июня инициировали повторный арест уже сразу всех счетов поставщика питания Минобороны — на сумму 1 млрд грн — в том же Печерском суде, и опять-таки в том же производстве, что не имеет никакого отношения к предприятию.

Таким образом, по состоянию на данный момент, поставщик МО не может рассчитываться со своими подрядчиками, собственно, денежными средствами, полученными по контрактам с Минобороны. Из-за больших объемов необходимых поставок питания для военных долги за продукты достигли миллиарда гривен.

Ситуация, как сообщили в одном из военных подразделений, настолько критическая, что уже сегодня, военные их части получили блюда без картофеля, моркови и свеклы.

По информации редакции, Минобороны с самого утра уже осведомлено о кризисной ситуации. Сами же поставщики услуг питания для ВСУ связывают незаконные инициативы отдельных прокуроров с намерениями определенных компаний-конкурентов путем, фактически, устройства диверсии во время действия военного положения, просто добиться от МО подписания новых контрактов на питание именно с ними.



