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В Украине вынесли приговор известному российскому "военкору"

Подоляку заочно приговорили к 15 годам заключения

2 февраля 2024, 20:55
Автор:
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Марьян Ощановский
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Известный российский "военный корреспондент" Юрий Подоляка, родившийся в украинском городе Сумы, заочно приговорен в Украине к 15 годам лишения свободы.

В Украине вынесли приговор известному российскому "военкору"

Подоляка поддерживает агрессию РФ. Фото из открытых источников

Как сообщает Служба безопасности Украины, Юрий Подоляка признан виновным в государственной измене, призывах к изменению границ и государственного строя Украины и пропаганде и оправдании войны РФ против Украины.

Сообщается, что на своих интернет-ресурсах Подоляка оправдывает захват украинской территории и уничтожение гражданской инфраструктуры.

Также пропагандист отрицал военные преступления оккупантов в Буче, а разоблаченные факты массовых убийств местных жителей называл "срежиссированными".

Кроме того, сообщили в СБУ, Подоляка причастен к корректировке массированных ракетно-артиллерийских атак РФ на Николаевскую область. Для наведения российского оружия он формировал собственные сети осведомителей на территории южного региона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно исследованию Personnel Service, 22% граждан Польши негативно настроены к украинцам. Исследование показало, что чаще всего негативно к гражданам Украины относятся поляки от 25 до 34 лет. Граждане Польши, которым за 55 лет, чаще всего положительно настроены к украинцам. На рост негативного отношения к украинцам может влиять подорожание жизни и беспокойство поляков по поводу собственного материального положения из-за страха, что украинские работники могут забрать их работу.

"Комментарии" также писали, что заморозка войны усилит внутренние склоки в Украине тогда, как РФ воспользуется затишьем на фронте для усиления своего военного потенциала, убежден заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась. Без победы Украины от прекращения войны выиграет Россия, поскольку полностью перейдет на военные рельсы и избавится от международного давления.



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Источник: https://t.me/SBUkr/11065
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