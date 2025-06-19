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В Украине впервые обнаружили необычный "Шахед": почему теперь угрозы возросла в разы

Россияне ударили по Украине "Шахедом" с камерой и модулем искусственного интеллекта

сегодня, 07:22
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Кравцев Сергей

18 июня в Украине впервые был обнаружен российский ударный дрон-камикадзе "Шахед" с камерой, системой прямого радиоуправления из РФ и модулем искусственного интеллекта (машинное зрение). Как передает портал "Комментарии", об этом в своем телеграмм-канале рассказал специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескреснов. 

В Украине впервые обнаружили необычный "Шахед": почему теперь угрозы возросла в разы

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По его словам, о том, что такой дрон может появиться у россиян, было известно еще раньше. Однако первый факт его применения зафиксирован был только сейчас.

"Радиомодем позволяет управлять "Шахедом" на расстоянии до 150 километров от границ России или линии фронта, или на большие расстояния в случае применения воздушных ретрансляторов в нашем воздушном пространстве", – добавил специалист.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия не имеет возможности ежедневно наносить массированные удары по Украине с использованием сотен дронов. Однако она постепенно накапливает ресурсы, что позволяет проводить периодические волнообразные атаки. Об этом заявил военный эксперт и бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя вопрос о потенциале РФ запускать ежедневно до 500 "Шахедов".

Также издание "Комментарии" сообщало – выбитые окна в многоэтажках, сгоревшие авто, пожары в складских помещениях – Запорожье приходит в себя после налета БпЛА. Ночью враг направил на город тринадцать беспилотников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

В результате атаки возникли три пожара, площадью 100, 300 и 800 м.кв.

Повреждены фасады и окна в многоэтажках, разрушены складские помещения, сгорели машины.




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Источник: https://t.me/serhii_flash/5779
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