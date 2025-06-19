В Украине впервые обнаружили необычный "Шахед": почему теперь угрозы возросла в разы

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Кравцев Сергей
18 июня в Украине впервые был обнаружен российский ударный дрон-камикадзе "Шахед" с камерой, системой прямого радиоуправления из РФ и модулем искусственного интеллекта (машинное зрение). Как передает портал "Комментарии", об этом в своем телеграмм-канале рассказал специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескреснов.
Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников
По его словам, о том, что такой дрон может появиться у россиян, было известно еще раньше. Однако первый факт его применения зафиксирован был только сейчас.
Читайте также на портале "Комментарии" — Россия не имеет возможности ежедневно наносить массированные удары по Украине с использованием сотен дронов. Однако она постепенно накапливает ресурсы, что позволяет проводить периодические волнообразные атаки. Об этом заявил военный эксперт и бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя вопрос о потенциале РФ запускать ежедневно до 500 "Шахедов".
Также издание "Комментарии" сообщало – выбитые окна в многоэтажках, сгоревшие авто, пожары в складских помещениях – Запорожье приходит в себя после налета БпЛА. Ночью враг направил на город тринадцать беспилотников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
В результате атаки возникли три пожара, площадью 100, 300 и 800 м.кв.
Повреждены фасады и окна в многоэтажках, разрушены складские помещения, сгорели машины.
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