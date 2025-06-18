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Оккупанты массированно ударили «шахедами» по Запорожью: что известно

Сегодня ночью россияне сбросили рой беспилотников на Запорожье

сегодня, 07:44
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Недилько Ксения

Выбитые окна в многоэтажках, сгоревшие авто, пожары в складских помещениях – Запорожье приходит в себя после налета БпЛА. Сегодня ночью враг направил на город тринадцать беспилотников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Оккупанты массированно ударили «шахедами» по Запорожью: что известно

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В результате атаки возникли три пожара, площадью 100, 300 и 800 м.кв.

Повреждены фасады и окна в многоэтажках, разрушены складские помещения, сгорели машины.

Экстренные и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.

По данным начальника ОВА, в течение суток оккупанты нанесли 441 удар по 14 населенным пунктам Запорожской области.

Враг нанес 4 ракетных удара по Запорожью.

Совершил 12 авиационных обстрелов Каменского, Гуляйполя, Ольговского, Малиновки, Успеновки, Полтавки и Новодаровки.

225 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Лежино, Беленькое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.

6 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоданиловку и Новодаровку.

164 артудара нанесены по территории Беленького, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Поступило 53 сообщения о повреждениях частных домов, квартир, хозяйственных построек, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 17 июня оккупанты массированно ударили по Киеву .

                                                                                                                             

Оккупанты массированно ударили «шахедами» по Запорожью: что известно - фото 2
Оккупанты массированно ударили «шахедами» по Запорожью: что известно - фото 3
Оккупанты массированно ударили «шахедами» по Запорожью: что известно - фото 4
Оккупанты массированно ударили «шахедами» по Запорожью: что известно - фото 5
Оккупанты массированно ударили «шахедами» по Запорожью: что известно - фото 6
Оккупанты массированно ударили «шахедами» по Запорожью: что известно - фото 7
Оккупанты массированно ударили «шахедами» по Запорожью: что известно - фото 8
Оккупанты массированно ударили «шахедами» по Запорожью: что известно - фото 9
Оккупанты массированно ударили «шахедами» по Запорожью: что известно - фото 10
Оккупанты массированно ударили «шахедами» по Запорожью: что известно - фото 11
Оккупанты массированно ударили «шахедами» по Запорожью: что известно - фото 12



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