Оккупанты массированно ударили «шахедами» по Запорожью: что известно

Выбитые окна в многоэтажках, сгоревшие авто, пожары в складских помещениях – Запорожье приходит в себя после налета БпЛА. Сегодня ночью враг направил на город тринадцать беспилотников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В результате атаки возникли три пожара, площадью 100, 300 и 800 м.кв.

Повреждены фасады и окна в многоэтажках, разрушены складские помещения, сгорели машины.

Экстренные и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.

По данным начальника ОВА, в течение суток оккупанты нанесли 441 удар по 14 населенным пунктам Запорожской области.

Враг нанес 4 ракетных удара по Запорожью.

Совершил 12 авиационных обстрелов Каменского, Гуляйполя, Ольговского, Малиновки, Успеновки, Полтавки и Новодаровки.

225 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Лежино, Беленькое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.

6 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоданиловку и Новодаровку.

164 артудара нанесены по территории Беленького, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Поступило 53 сообщения о повреждениях частных домов, квартир, хозяйственных построек, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 17 июня оккупанты массированно ударили по Киеву .