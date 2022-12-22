В Украине возобновляют работу миниэлектростанций, - Шмигаль

По Украине начали развертывать сеть газотурбинных и газопоршневых миниэлектростанций. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью Интерфакс-Украина, пишут "Комментарии".



Уже начали развертывать сеть газотурбинных и газопоршневых электростанций

По словам Премьер-министра, это еще один путь выхода из сложной энергетической ситуации, которая сложилась в Украине из-за массированных ракетных ударов россиян по крупным энергообъектам страны.

"У нас есть газотурбинные и газопоршневые станции украинского производства. Более того, они уже установлены, сейчас возобновляют их работу, — рассказал Шмигаль. – И хотя производство электроэнергии на них стоит дорого, но очень быстро разгоняют мощность – до 3 минут". Премьер-министр Украины пояснил, что атомный блок, для сравнения, разгоняется трое суток, а гасится полтора месяца, для поднятия теплового блока из холодного состояния требуется от восьми до 12 часов, а из горячего состояния — от 30 минут до 1,5 часы.

Как отметил глава правительства, газотурбинные и газопоршневые электростанции имеют небольшие блоки и не требуют особого человеческого вмешательства и обслуживания. Одна электростанция в среднем рассчитана на 50 МВт, но если их поставить 20 штук, получится 1 тысяча МВт, а это, по его словам, мощность одного атомного блока.

Шмигаль добавил, что миниэлектростанции можно использовать в больших городах для снабжения водой и теплом, а также для энергетической безопасности атомной генерации.

"Когда во время блекаута разваливается сеть, разбалансируется и все выключается, то чтобы поднять атомный блок, нужно 100-150 МВт для старта его работы. На генераторах такой мощности не добьешься", — заявил он.

Напомним, как писали "Комментарии" ранее, на преодоление самого сложного блекаута понадобится не менее недели. Об этом рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и объяснил, что будут делать энергетики и власть разных уровней в случае жесткого блекаута.



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