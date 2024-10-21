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В Украине внедрена новая модель общей военной подготовки

Срок военной подготовки мобилизованных планируют увеличить

21 октября 2024, 16:36
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Амбарцумян Анна

В Украине идет разработка новой модели базовой общей военной подготовки (БОВП), направленной на улучшение обучения военнослужащих. На недавнем рабочем совещании обсуждались ключевые вопросы, связанные с повышением качества подготовки, что критически важно для сохранения жизни наших военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В Украине внедрена новая модель общей военной подготовки

В заседании приняли участие руководство Вооруженных сил Украины, представители учебных центров и боевых подразделений. Участники заслушали доклады по анализу системы подготовки, укомплектованности инструкторского состава в учебных центрах и их обеспечению необходимым вооружением и техникой.

Важным моментом совещания стало представление пилотного проекта, что предполагает увеличение продолжительности базовой подготовки с одного до полутора месяцев. Программа БОВП была обновлена с учетом современных потребностей и вызовов. Министр обороны отметил, что в декабре будет принято решение о новой модели подготовки, а в случае улучшения оперативной обстановки возможно дальнейшее увеличение срока обучения.

Особое внимание было уделено Десантно-штурмовым войскам, ставшим флагманом подготовки личного состава. Внедренные в ДШУ новые подходы к обучению должны послужить примером для других подразделений Сил обороны.

В ходе совещания были определены задачи по улучшению подготовки, в частности, необходимость усиления комплектования инструкторских должностей в учебных центрах.

По итогам совещания определил задачу по направлениям. В частности, следует усилить комплектование инструкторских должностей в учебных центрах. Все обучающие наших воинов должны иметь актуальный боевой опыт. Работаем дальше над улучшением подготовки наших защитников и защитниц, – говорится в сообщении.

Напомним, средняя численность одновременной подготовки новобранцев украинской армии в учебных центрах составляет около 20 тысяч человек, сообщил представитель Генштаба ВСУ Василий Румак. По его словам, еще несколько месяцев назад количество одновременно учившихся мобилизованных достигало почти 35 тысяч.



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0rymp4cAjKpbq89AzA7vepfACqpT3Qbxh2b3kdAiSspucbBvX1DV6QXDcEujq3QKEl
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