В Украине уничтожен «бункер» генералов НАТО: подробности

Как утверждает российский командир спецподразделения "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов, что в Украине якобы уничтожен "бункер генералов НАТО".

Часов Яр

Российский захватчик утверждает, что сеть мощных укреплений якобы находилась на юге Часова Яра в урочище Долгое-2. Фортификационные сооружения рассчитаны на 30-40 человек, их использовали бойцы 24-й Львовской бригады ВСУ, которая обороняла Часов Яр.

При этом Алаудинов даже заявил, что среди ликвидированных в укреплениях натовских командиров мог быть польский генерал Адам Марчак. Как утверждает захватчики, всего в ходе операции якобы было ликвидировано 40 бойцов ВСУ.

В то же время известно, что что в Часовом Яре сейчас идут бои за остатки многоэтажек на западе города. Как сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников, под устойчивым контролем Сил обороны находятся три квартала, еще в одном – идут бои.

"Формально чуть меньше половины города под контролем врага. Фактически – больше, потому что подавляющее большинство городской застройки сконцентрировано в северной и восточной частях Часика", — написал в Телеграме Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные, держащие оборону вблизи Великой Новоселки в Донецкой области, заявили, что отступили из районов, где существовала угроза окружения. Сейчас угрозы окружения военных нет. А вот россияне в населенном пункте попали в "огненный мешок", говорится в Телеграмм-канале 110 отдельной механизированной бригады. Военные рассказали, что российские оккупанты в последние дни огромными силами пехоты пытались блокировать опорные пункты Сил обороны. Как результат, применение техники свелось на нет с обеих сторон.



