Хитрый маневр: Силы обороны загнали россиян в огненный мешок, где каждое движение мгновенно пресекается

Военные, держащие оборону вблизи Великой Новоселки в Донецкой области, заявили, что отступили из районов, где существовала угроза окружения. Сейчас угрозы окружения военных нет. А вот россияне в населенном пункте попали в "огненный мешок", говорится в Телеграмм-канале 110 отдельной механизированной бригады.

Великая Новоселка

Военные рассказали, что российские оккупанты в последние дни огромными силами пехоты пытались блокировать опорные пункты Сил обороны. Как результат, применение техники свелось на нет с обеих сторон.

"Все, что приближалось ближе километра к линии столкновения – уничтожалось", — говорится в сообщении.

При этом добавили, что по арте и FPV у нас с россиянами приблизительный паритет, а вот по количеству пехоты у оккупантов огромное преимущество.

"Но крови мы в них хорошо попили и продолжаем кровопускание. Из районов, где возникала угроза оцепления, наши подразделения, используя погодные условия, умело вышли. Это не означает что мы полностью вышли из города, бои в Большой Новоселке продолжаются. Все действия направлены на минимизацию собственных потерь и максимальное поражение противника", — отметили военные.

Также они сообщили, что россияне не смогут продолжить свое наступление из Великой Новоселки. Более того, там они попали в огневой мешок.

"Возникла типичная ситуация для москалей "главное сделать флаговтык". Цена и перспективы неважны. Река "Мокрые Ялы", которая создавала проблемы для обеспечения наших подразделений, теперь стала преградой для продвижения уже противника. Войдя в Великую Новоселку, враг попал в огненный мешок, где покоя ему не будет, любое движение пресекается снарядами и дронами", — сообщили в бригаде.

Также там добавили, что в городе, к сожалению, не осталось ни одного уцелевшего здания.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Курской области Силы обороны заманили россиян и северных корейцев в адскую ловушку.



