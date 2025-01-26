Хитрый маневр: Силы обороны загнали россиян в огненный мешок, где каждое движение мгновенно пресекается

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Ткачик Олеся
Военные, держащие оборону вблизи Великой Новоселки в Донецкой области, заявили, что отступили из районов, где существовала угроза окружения. Сейчас угрозы окружения военных нет. А вот россияне в населенном пункте попали в "огненный мешок", говорится в Телеграмм-канале 110 отдельной механизированной бригады.
Великая Новоселка
Военные рассказали, что российские оккупанты в последние дни огромными силами пехоты пытались блокировать опорные пункты Сил обороны. Как результат, применение техники свелось на нет с обеих сторон.
При этом добавили, что по арте и FPV у нас с россиянами приблизительный паритет, а вот по количеству пехоты у оккупантов огромное преимущество.
Также они сообщили, что россияне не смогут продолжить свое наступление из Великой Новоселки. Более того, там они попали в огневой мешок.
Также там добавили, что в городе, к сожалению, не осталось ни одного уцелевшего здания.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Курской области Силы обороны заманили россиян и северных корейцев в адскую ловушку.
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