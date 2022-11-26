В Украине треть западного оружия нуждается в ремонте. Одна из стран ЕС согласилась ремонтировать оружие у себя

Вооруженные силы Украины ежедневно выпускают 5-6 тысяч снарядов по российским позициям. Преимущественно для этого используется военная техника из США и других союзников Украины. Такая интенсивная эксплуатация нуждается в постоянном ремонте техники. Одна из стран ЕС согласилась создать пункты ремонта на своей территории. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американское издание New York Times.

Американская гаубица М777. Фото: из открытых источников

Издание ссылаясь на администрацию в Киеве и Вашингтоне утверждает, что попавшее в Украину оружие находится в интенсивном пользовании. Поэтому Пентагон при содействии Польши организовал пункт ремонта поставляемого в Украину западного оружия. Пока известно, что треть из 350 гаубиц, попавших от западных союзников в Украину, нуждается в ремонте.

Издание отмечает, что Украина хотела бы перенести ремонтные площадки поближе к линии фронта, чтобы после ремонта поврежденное оружие можно было быстрее использовать в бою.

"Замена ствола гаубицы, длина которого может составлять шесть метров и весить тысячи килограммов, превышает ремонтные возможности солдат в полевых условиях, и эта проблема стала приоритетной для Европейского командования Пентагона. Поэтому оно организовало ремонт завода в Польше", — сообщает Пентагон.

На сегодняшний день для Украины есть важные гаубицы со 155-миллиметровыми снарядами. США направили в Украину 142 гаубицы M777, которые могут использовать такие снаряды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне расстреляли польский гуманитарный конвой на востоке Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия потеряла одного из самых больших своих союзников в войне против Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!