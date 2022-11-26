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В Украине треть западного оружия нуждается в ремонте. Одна из стран ЕС согласилась ремонтировать оружие у себя

Польша согласилась ремонтировать поврежденную западную технику на своей территории.

сегодня, 21:07
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Автор:

Slava Kot

Вооруженные силы Украины ежедневно выпускают 5-6 тысяч снарядов по российским позициям. Преимущественно для этого используется военная техника из США и других союзников Украины. Такая интенсивная эксплуатация нуждается в постоянном ремонте техники. Одна из стран ЕС согласилась создать пункты ремонта на своей территории. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американское издание New York Times.

В Украине треть западного оружия нуждается в ремонте. Одна из стран ЕС согласилась ремонтировать оружие у себя

Американская гаубица М777. Фото: из открытых источников

Издание ссылаясь на администрацию в Киеве и Вашингтоне утверждает, что попавшее в Украину оружие находится в интенсивном пользовании. Поэтому Пентагон при содействии Польши организовал пункт ремонта поставляемого в Украину западного оружия. Пока известно, что треть из 350 гаубиц, попавших от западных союзников в Украину, нуждается в ремонте.

Издание отмечает, что Украина хотела бы перенести ремонтные площадки поближе к линии фронта, чтобы после ремонта поврежденное оружие можно было быстрее использовать в бою.

"Замена ствола гаубицы, длина которого может составлять шесть метров и весить тысячи килограммов, превышает ремонтные возможности солдат в полевых условиях, и эта проблема стала приоритетной для Европейского командования Пентагона. Поэтому оно организовало ремонт завода в Польше", — сообщает Пентагон.

На сегодняшний день для Украины есть важные гаубицы со 155-миллиметровыми снарядами. США направили в Украину 142 гаубицы M777, которые могут использовать такие снаряды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне расстреляли польский гуманитарный конвой на востоке Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия потеряла одного из самых больших своих союзников в войне против Украины.



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Источник: https://www.nytimes.com/2022/11/25/us/ukraine-artillery-breakdown.html
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