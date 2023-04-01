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В Украине стартовал онлайн-курс современной военной подготовки

Война с Россией заставила ВСУ искать разные подходы к обучению потенциальных военнослужащих. Теперь – онлайн

сегодня, 16:26
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Автор:

Моесеенко Валентина

Широкомасштабная война с российскими оккупантами продолжается, поэтому подобные знания нужны как можно большему числу людей в Украине. Учебные материалы разработала команда волонтеров по сотрудничеству с военными специалистами, медиками и психологами, пишут "Комментарии".

В Украине стартовал онлайн-курс современной военной подготовки

Онлайн курс по современной военной подготовке является открытым курсом

Курс "База: Современная военная подготовка" создан в партнерстве с Центром специальной подготовки ASKOLD. Этот курс дает базовые знания по военному делу, но не заменяет практическое обучение в центрах подготовки.


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“Задача курса – дополнить и помочь усвоить необходимый объем знаний, на который обычно не хватает времени. В частности, характеристики разного оружия, ориентировка, связь, такмед, выживание в полевых условиях и т.д.", – говорится в аннотации.

По словам волонтеров, прохождение курса ориентировочно займет 13 часов. Все материалы доступны сразу, поэтому онлайн-курс можно пройти в удобном темпе и в удобное время.

Этот курс будет интересен:

-        впервые мобилизованным;

-        военнослужащим без практического опыта;

-        военнослужащим, желающим обновить и дополнить свои знания;

-        тем, кто подпадает под мобилизацию.

Курс содержит проверенные на практике знания и рекомендации от экспертов, имеющих боевой опыт с 2014 года и по сей день.

Пройдя его, вы будете быстрее и слажнее тренироваться и выполнять боевые задания. Это важно, ведь ваша подготовка существенно увеличивает шансы на выживание — ваши, а также собратьев и сестер", – отмечают волонтеры.

Организаторы отмечают, что материалы курса можно скачать и изучать их оффлайн, когда нет доступа к интернету. Можно также возвращаться к курсу в любой момент, чтобы закрепить свои знания.

Напомним, "Комментарии" писали, что сегодня более 11 тысяч украинских защитников проходят обучение за границей. К "тренировочной коалиции" украинских воинов присоединились 26 стран.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в Украине сформировали 8 бригад Гвардии Наступления.

Читайте также на сайте "Комментарии" — как проводят обучение украинских штурмовиков (ВИДЕО).



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