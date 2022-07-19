В Украине создана комиссия, которая будет контролировать использование оружия от партнеров

Над вооружением, которое предоставляют Украине международные партнеры, будет осуществлять контроль новая специальная комиссия, которая уже создана на парламентском заседании депутатов. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак в Телеграмм.

Комиссия будет контролировать использование вооружения, предоставленного международными партнерами (фото из открытых источников)

Как отметил руководитель Офиса президента, парламент создал временную специальную комиссию, чтобы осуществлять контроль над тем, как используется вооружение, предоставленное нашей стране международными партнерами во время военного вторжения.

Это позволит разбить все манипуляции российских пропагандистов. Прозрачность для нас и союзников – это главное. Мы будем получать больше необходимого оружия. Этого очень боятся россияне, которые свои страхи олицетворяют во лжи и пропаганде. Не оставим им шансов. Победим”, — подытожил руководитель Офиса президента.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в США требуют от Зеленского решить проблему с Ермаком . Член Палаты представителей США Виктория Спартц выступила с резким заявлением по поводу главы Офиса президента Андрея Ермака. Чиновница заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "должен решить проблему" Андрея Ермака и призвала МИД Украины принять во внимание ее заявления. Представительница Палаты представителей США отметила, что ее заявления – это не эмоции и президент Зеленский прилагает большие усилия на то, чтобы иметь международную поддержку в борьбе с коварным врагом, глава украинского государства тратит много времени и сил, чтобы отстоять суверенитет Украины, но у него остается нерешенной внутренняя проблема – это глава его офиса – Андрей Ермак. Затем Виктория Спартц назвала ряд обвинений в адрес главы президентской канцелярии.

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