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В Украине создали сеть секретных аэродромов: с них запускают ракеты Storm Shadow

Воздушные силы Украины имеют тайную сеть авиабаз, откуда проводят взлет бомбардировщиков, с которых запускают дальнобойные ракеты по россиянам.

сегодня, 09:20
Автор:
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Slava Kot
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В Украине создали сеть секретных аэродромов: с них запускают ракеты Storm Shadow

Украинский бомбардировщик Су-24. Фото из открытых источников

Украина создала секретную сеть аэродромов, с которых происходит взлет самолетов, запускающих ракеты большой дальности, в частности, это касается британских Storm Shadow и французских Scalp по позициях россиян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкого военного журналиста издания BILD Юлиана Репке.


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Репке утверждает, что в начале августа Владимир Зеленский совершил визит на одну из таких секретных авиабаз в западной части Украины. С этих площадок происходит запуск дальнобойных ракет, против которых, по информации BILD, Россия не имеет систем защиты. Для запуска Storm Shadow и Scalp украинские инженеры усовершенствовали 10 советских бомбардировщиков Су-24.

Немецкое издание считает, что именно по этим аэродромам Россия наносит большинство ракетных ударов в надежде уничтожить украинскую технику.

"Россия нацеливает 90% своих баллистических и крылатых ракет по местам, где находятся эти самолеты. И все же Россия снова и снова терпит неудачу", — рассказал военный аналитик Томас Тейнер.

BILD объясняет, что украинские военные каждые 24 часа перемещают самолеты Су-24 по секретным базам во избежание российских атак. Для перемещения Украина восстановила советские аэродромы, а в некоторых случаях превратила автомобильные дороги во взлетные полосы. Кроме того, для дополнительной защиты в случае обнаружения россиянами секретных объектов ВСУ использует предоставленные Западом системы ПВО, в частности, Patriot и Iris-T.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция направила Украине ракеты большой дальности, которые являются аналогом британских Storm Shadow.

Также "Комментарии" писали о реакции Пентагона на атаку дронов по российским судам в Черном море.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/10950
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