В Украине сообщили об очередной провокации рашистов

Подрыв фейкового "председателя суда Запорожской области", о котором заявил гауляйтер аннексированной части Запорожской области Евгений Балицкий, является организованной провокацией рашистов. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Въезд в Мелитополь

По его словам, этого "судью" рашисты привезли из континентальной России, в Мелитополе его никто не видел и сегодняшний подрыв, наверняка, устроили сами оккупанты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Это очередная провокация, которую они сами устроили", – говорит Иван Федоров. По его словам, она сделана, чтобы оперативно "задержать" якобы украинских партизан, якобы совершивших этот подрыв.

Следует отметить, что действительно на сайте так называемого "суда Запорожской области", организованного оккупантами на аннексированной части Запорожской области, нет ни фамилии, ни фото ни одного "судьи". Ничего не сообщается даже о структуре этой организации. Не сообщил фамилию пострадавшего от взрыва "судьи" и гауляйтер Балицкий. Только упомянул, что фейковый судья остался в живых, но получили повреждения двое его охранников. Они, по словам гауляйтера, сейчас находятся в больнице.

Напомним, что только в последнее время украинские партизаны уже смогли взорвать ворота дома начальника так называемого управления внутренних дел временно оккупированной части Запорожской и коллаборанта, "экс-главу администрации" пгт Акимовка Максима Зубарева.

Тем временем, норвежцев шокировало движение колонны россиян на Шпицбергене.

В России осудили женщину, попросившую умерших родителей Путина "забрать его к себе".

А в Боливии умер генерал, захвативший Че Гевару.



