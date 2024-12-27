В Украине собираются изменить сроки подготовки военных: сколько будут готовить воинов

В Украине работают над созданием условий, чтобы подготовка к участию в боевых действиях длилась 2 месяца. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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"Качественная подготовка – это, прежде всего, сохраненная жизнь и здоровье наших воинов. Согласно принятым мною решениям уже есть первые выпуски военнослужащих, которые проходили базовую общую военную подготовку (БОВП) 1,5 месяца – вместо прежнего 30-дневного обучения. Последующий курс новичка в воинской части предусмотрен 5-14 суток", – отмечает генерал Сырский.

По его словам, в нынешних условиях интенсивных боевых действий это требование не всегда соблюдается.

Главком отметил необходимость обеспечения полного, 14-дневного, периода адаптации новобранцев в бригадах. Командиры должны максимально подготовить солдата к вызовам современной войны, чтобы сохранить его в бою.

Также Сырский заслушал доклады по проблемам подготовки и их решению, а также определил задачи по улучшению качества подготовки и ее наращиванию. В частности, обновление стандартов БОВП, проведение БОВП на фондах боевых бригад и т.д.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как в Telegram-каналах распространяется новость, что якобы проект закона о снижении призывного возраста с 25 до 18 лет уже лежит на столе в Верховной Раде и ждет своего одобрения. О том, правда ли это, сообщается в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Также портал "Комментарии" писал, как принципы мобилизации, которая должна быть в Украине, очертил народный депутат и секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко интервью изданию LB.

Он убежден, что воевать должны все. Однако вопрос мобилизации депутатов он считает "популизмом". Нардеп подчеркнул, что выступает не за снижение мобилизационного возраста, а за то, чтобы воевали все.

“Нельзя говорить, что эти будут воевать, потому что они старики им можно умереть, а эти немного младше, они пусть не воюют, а эти вообще сидят дома, потому что они там просто хорошие люди молодые. Такого не может быть… Я не хочу молодежь отправить на фронт. Я не за понижение мобилизационного возраста, я за то, чтобы воевали все”, — отметил нардеп.



