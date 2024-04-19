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В Украине слишком угрожающая ситуация: офицер раскритиковал "акции" женщин против ТЦК

Офицер ВСУ осудил действия женщин, препятствующих работе сотрудников ТЦК

19 апреля 2024, 21:50
Автор:
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Марьян Ощановский
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Ситуация в Украине слишком угрожающая, чтобы спокойно наблюдать, как женщины пытаются срывать мобилизационные меры сотрудников ТЦК, заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В Украине слишком угрожающая ситуация: офицер раскритиковал "акции" женщин против ТЦК

В Украине растет недовольство работой ТЦК. Фото из открытых источников

"Меня очень возмущают уже совсем не редкие случаи "акций" женщин против представителей ТЦК, когда они бьют окна в машинах и нападают на военных. Разбираться с ними просто "беседами" точно не принесет желаемого результата. В Украине сейчас слишком угрожающая ситуация, чтобы разрешать подобные вещи", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ также отметил, что россияне очень сильно активизировали свою агентурную работу – "заливают" огромные средства, покупают оружие и людей по всей стране.

"Российские спецслужбы вербуют за деньги и "идейных". Также они используют информационное поле для максимальной дестабилизации ситуации в стране. Одновременно с событиями на фронте все это составляет единый комплекс "гибридной войны", ведущей против нас РФ", — добавил военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армии стран Европы сокращаются на фоне потенциальных угроз со стороны России, Ирана и Северной Кореи. Как пишет издание The Economist, страны Запада в большинстве своем отказались от срочной службы, введя службу по контракту, поскольку большинство конфликтов, в которых они участвовали после Второй мировой войны, были локального уровня вроде операций в Афганистане и Ираке.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина может проиграть войну до конца этого года, если США не окажут ВСУ больше помощи. "Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года или по крайней мере дадут стать Путину в положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования", — заявил директор ЦРУ.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5120
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Ігор

19 апреля 2024, 21:41

Тобто коли жінки розповідають комісарам, де знаходяться блатні ухилянти і намагаються дізнатись, чому комісари не йдуть туди, це обурює? Як на Росії і кордони відкриті і добровільно і іноземці йдуть? - ото диво! Ніхто не зобов'язаний приймати участь у вашій юдейсько-путинський кризі!


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