В Украине сформировали 8 бригад "Гвардии Наступления"

Из всего количества добровольцев 10% уже приняты в ряды бригад. Об этом сообщил заместитель директора департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович, пишут "Комментарии" со ссылкой на АрмияInform. Есть определенный процент людей, которые не проходят отбор в штурмовые бригады по состоянию здоровья, из-за недостаточного уровня физической подготовки или собеседования.

В штурмовые бригады уже поступило более 35 тысяч анкет

"Мы продолжаем комплектовать бригады и отбирать людей. В то же время еще много заявок, которые мы прорабатываем. Каждая из них, по сути, требует внимания и делается конкретными людьми. Поэтому, учитывая объем, на это нужно время", – рассказал Николай Уршалович.

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Он подчеркнул, что вступившие в ряды штурмовых бригад "Гвардии наступления" бойцы имеют высокий уровень мотивированности. Уже сегодня бойцы, прошедшие все этапы отбора, тренируются на полигонах, где проходят индивидуальную подготовку и боевое согласие в составе подразделений. В некоторых подразделениях начаты учения зенитчиков и артиллеристов.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что на сегодняшний день сформировано 8 бригад "Гвардии наступления".

"Мы приостановили запись в "Гвардию наступления", потому что подразделения практически сформированы. В то же время есть много заполненных анкет и заявок на вступление, поэтому решили продолжить формирование наших резервных подразделений", – рассказал Игорь Клименко.

Он отметил, что "Гвардию наступления" готовят для дальнейшей деоккупации территории Украины. Кроме того, по его словам, подразделения готовы к проведению стабилизационных мероприятий на будущих освобожденных территориях.

Напомним, "Комментарии" писали, что Украина готовится к штурму вплоть до Крыма и Черного моря, чтобы выгнать оккупантов со своей территории. Для усиления и формируют штурмовые бригады "Гвардии наступления".

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что для всех бойцов этих бригад сохраняются льготы для военнослужащих и полицейских. Военные могут пойти на контракт или по мобилизации, это касается Госпогранслужбы и Нацгвардии. Все льготы и социальные гарантии сохраняются, кроме того, предлагают достойную зарплату.

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