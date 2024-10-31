В Украине сделали заявление о новом саммите мира: есть ли теперь смысл звать туда Россию

Российская делегация должна присутствовать на втором саммите мира. Россияне должны быть приглашены, чтобы выработать принципы продолжительного мира в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает "Укринформ".

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Да, мы поддерживаем приглашение представителей России на второй саммит мира, но никогда не поддержим мирные инициативы, разработанные без привлечения Украины и за ее спиной. Мы никогда не поддержим мирные соглашения за счет Украины. Мы никогда не поддержим мирное соглашение, которое не накажет нарушителей ", — заявил топ-дипломат Украины.

Выступая на министерской конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира в Монреале, Сибига добавил, что "ненаказанное зло возвращается больше". И украинцы понимают это лучше, чем кто-либо другой. В этой связи он призвал участников конференции "совместно остановить это зло раз в навсегда".

Глава МИД Украины добавил, что в мире трудно найти народ, который стремился бы к миру сильнее, чем украинцы. Однако мир любой ценой не является миром, а наоборот, это капитуляция, оккупация, депортации и пытки. Поэтому наша страна никогда не пойдет на это.

Также он прокомментировал конференцию, на которой непосредственно присутствует. По его словам, она должна выработать конкретные шаги по вопросу возвращения в Украину пленных и депортированных лиц.

"Надеюсь, что по результатам этой конференции мы разработаем конкретные решения и определим конкретные стороны, способные систематически и эффективно добиваться возвращения наших детей домой", — заявил Сибига.

Читайте также на портале "Комментарии" - второй Саммит мира состоится после президентских выборов в США, сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко в интервью Киев24, отвечая на вопрос о возможных сроках проведения мероприятия.

В частности, Лещенко отметил, что дата саммита напрямую зависит от американских выборов.



