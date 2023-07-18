В Украине рассказали, какое обвинение выдвинут Путину и Шойгу

После создания Специального международного трибунала, Украина и ее международные партнеры планируют привлечь руководство России к ответственности за преступление агрессии против нашего государства и мира. Это будет основное обвинение, которое будет включать в себя другие, в частности, преступление геноцида. Об этом, как сообщают "Комментарии", рассказал специальный посол Министерства иностранных дел Антон Кориневич.

Нюрнбергский трибунал над нацистами - пример привлечения к ответственности военных преступников

"Эта работа началась в конце февраля 2022 года, как правовая юридическая реакция на полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию Украины и началась она с понимания того, что нам необходимо обеспечить всеобъемлющую ответственность за тяжкие преступления, которые совершают российские граждане на территории Украины", — рассказал Антон Кориневич.

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По его словам, обвинения и ответственность будут индивидуальны, как наиболее эффективный механизм привлечения к ответу. В этом сегодняшние юристы опираются на опыт Нюрнбергского трибунала над нацистами и Токийского над японскими милитаристами. На них было установлено, что преступления совершают не государства, а отдельные индивиды и именно они должны быть привлечены к ответственности.

Важным промежуточным этапом создания Специального трибунала является запуск работы 3 июля в Гааге Международного центра по уголовному преследованию за совершение преступления агрессии против Украины.

— По сути, это историческое событие, поскольку это первая международная инициатива по привлечению к ответственности за совершение преступления агрессии после Второй мировой войны, — говорит Антон Кориневич. — Впервые государства при поддержке международных организаций создали инициативу, которая будет заниматься координацией расследования совершения преступления агрессии против Украины.

Создание такого института это предпосылка для проведения трибунала и судебного процесса над Путиным и его приспешниками. Сегодня коалиция, которая поддерживает привлечение России к ответственности за агрессию против Украины, состоит из представителей 38 государств.

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