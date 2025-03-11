В Украине раскрыли прямую связь между атакой БПЛА по РФ и переговорами в Саудовской Аравии

Крупнейшая с начала полномасштабной войны дроновая атака на Московскую область Российской Федерации и ряд других регионов была сигналом российскому диктатору Владимиру Путину о том, что он должен быть не меньше, чем Украина заинтересован в прекращении огня. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

Взрыв. Фото: из открытых источников

Руководитель ЦПД отметил, что нельзя исключать, что во время переговоров в Саудовской Аравии будет озвучено предложение о прекращении огня в море и на небе. Не исключено, что это предложение найдет поддержку у США. Важно, чтобы это предложение нашло также поддержку в Москве, особенно после сегодняшнего удара.

"Это дополнительный сигнал Путину, что в прекращении огня с воздуха он так же должен быть заинтересован. Не только НПЗ, дроны могут массово лететь по Москве, постоянно", — заявил Коваленко.

По его словам, Россия построила эшелонированную противовоздушную оборону (ПВО) вокруг Москвы, чтобы держать столицу в безопасности, даже ценой нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Впрочем, ответные атаки все равно создают панику среди россиян.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина очень хочет скорейшего установления мира, она стремится к нему и готова вести переговоры, чтобы прекратить войну. Украина также подходит к сегодняшним переговорам с официальными лицами США с "очень открытого" места. Вместе с тем глава ОП отказался сообщить, на какие уступки готова пойти Украина, чтобы достичь мирного соглашения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Офиса президента Андрей Ермак во время переговоров с американскими коллегами в Саудовской Аравии, сообщает "CNN".



