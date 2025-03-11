Переговоры в Саудовской Аравии: что ответил Ермак на вопрос об уступках Украины

Украина очень хочет скорейшего установления мири, она стремится к нему и готова вести переговоры, чтобы прекратить войну. Украина также подходит к сегодняшним переговорам с официальными лицами США с "очень открытого" места. Вместе с тем глава ОП отказался сообщить, на какие уступки готова пойти Украина, чтобы достичь мирного соглашения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Офиса президента Андрей Ермак во время переговоров с американскими коллегами в Саудовской Аравии, сообщает "CNN".

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

"Сейчас мы считаем, что надо обсудить самое главное: как начать этот процесс. И мы очень открыты, очень открыты. И мы хотим иметь очень конструктивную, глубокую, глубокую, дружескую, партнерскую беседу с нашими американскими партнерами", — сказал Ермак журналистам в Джидде перед началом встречи.

По его словам, гарантии безопасности для Украины со стороны США являются "очень важными", чтобы Россия не смогла снова напасть после достижения соглашения, но добавил, что приоритетом встречи является запуск процесса достижения мира с Москвой путем переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — делегация Украины прибыла в Джидду в Саудовской Аравии для переговоров с представителями США. Группу возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Вот только в Госдепе США считают, что будут вести переговоры не с главой президентской канцелярии, а с советником по национальной безопасности, министром обороны и министром иностранных дел. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с представителями масс-медиа рассказал госсекретарь США Марко Рубио.

"Наши встречи проходят с делегацией, которую они прислали – их советником по национальной безопасности, министром обороны и министром иностранных дел — насколько я понимаю", — заявил Марко Рубио.



