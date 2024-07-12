В Центре противодействия дезинформации прокомментировали заявление спикера враждебного МИД Марии Захаровой о том, что якобы действующая украинская власть готовится взорвать Киевскую ГЭС. Эксперты утверждают, что у таких заявлений есть вполне конкретная цель – посеять панику среди украинцев.

Киевская ГЭС

"Параллельно в украинское общество вбрасываются нарративы о необходимости "мира любой ценой", то есть де-факто капитуляции. Враг рассчитывает, что украинцы под влиянием страха будут требовать пойти на уступки России", — пояснили в ЦПИ.

При этом эксперты утверждают, что у России нет ни средств, ни возможностей для того, чтобы уничтожить дамбу вблизи Киева и Канева.

"Уничтожить эти объекты ракетными ударами невозможно, а вариант подрыва из-за диверсии исключен, поскольку дамбы находятся под усиленной охраной", — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила , что якобы украинские власти планируют разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. По ее словам, таким образом, украинские власти хотят устроить провокацию против РФ. Она заявила, что абсолютно нет сомнений, что режим Зеленского начинает очередную циничную провокацию против собственного населения.

При этом известно, что Россия ударила ракетой по детской больнице Охматдет, чем вызвала шок не только среди украинцев, но и международного сообщества. После этого она запустила кампанию о необходимости подписания мира с РФ любой ценой, потому что дальше может быть еще хуже. При этом эксперты отмечают, что этот нарратив на Западе помогает проталкивать венгерский премьер Виктор Орбан.



