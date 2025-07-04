В Украине раскрыли детали ночной атаки по РФ: где есть прилеты

В ночь на 4 июля в Московской и Ростовской областях были атакованы объекты, среди которых Азовский оптико-механический завод. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Дроны ВСУ. Фото: из открытых источников

Спикер ЦПД пояснил, Азовский оптико-механический завод изготавливает критические компоненты для армии России: прицелы; дальномеры; тепловизоры; системы управления огнем для танков, БМП, кораблей и даже авиации.

"Именно здесь собирают "глаза" для российской бронетехники", — добавил Андрей Коваленко.

Отметим, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ночь на 4 июля российские власти заявили об атаке беспилотников на несколько населенных пунктов Ростовской области и подмосковный Сергиево-Посадский округ.

И. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что дроны атаковали сразу несколько городов Ростовской области. В городе Азов якобы повреждены несколько автомобилей и выбиты стекла в жилых домах, а обломки одного из БПЛА якобы упали на местный стадион.

В поселке Долотинка, по утверждению российских властей, беспилотник якобы разрушил многоквартирный дом: обрушилась плита перекрытия, в результате чего погибла пенсионерка. Из поврежденного здания, как утверждают чиновники, эвакуировали 20 жителей. Также российские чиновники заявляют об атаке БПЛА в Сергиево-Посадском округе под Москвой.

Местные жители сообщают о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка и звуках двигателей дронов около пяти утра. По словам главы городского округа, во время атаки была повреждена подстанция.

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